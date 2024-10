Gemini 2.0: Google plant die zweite Generation der KI-Plattform wohl noch für dieses Jahr und für alle Nutzer

Google steckt viele Ressourcen in die KI-Plattform Gemini, die längst in zahlreiche Produkte integriert ist und nahezu wöchentlich Leistungsverbesserungen erhält. Noch in diesem Jahr könnte man mit Gemini in die zweite Generation starten, denn laut Leakern soll die Ankündigung von Gemini 2.0 gar nicht so weit entfernt sein, wie man das aufgrund der aktuellen Entwicklung vermuten würde.



Im Wettrennen mit der Konkurrenz wie ChatGPT von OpenAI hat Google in den letzten zwölf Monaten stark aufgeholt, hat aber vor allem in puncto gebotener Intelligenz noch immer großen Nachholbedarf. Das ist mein subjektiver Eindruck, den ich schon sehr häufig von anderen Personen bestätigt bekommen habe. Das dürfte man auch bei Google wissen und plant nun den Sprung in die nächste Generation, der noch in diesem Jahr auf der Roadmap stehen soll.

Laut Leakern soll Gemini 2.0 noch im Dezember angekündigt und kurz darauf weltweit für alle Nutzer freigeschaltet werden. Es wäre der bisher größte KI-Rollout in diesem Maßstab und soll sowohl die langsame Gemini-Freischaltung als auch die (meist notwendigen) kleinen Schritte der KI-Konkurrenz übertreffen. Was wir funktionell und in puncto Intelligenz von Gemini 2.0 erwarten können, geht aus den Leaks bisher leider nicht hervor.

Hinter vorgehaltener Hand soll es wohl heißen, dass „Gemini 2.0“ eher eine Marketing-Aktion ist und weniger etwas mit einem weiteren Durchbruch des KI-Teams zu haben soll. Der Grund soll das ebenfalls für Dezember geplante Orion-Update von ChatGPT-Betreiber OpenAI sein. Google dürfte daher nur Aufmerksamkeit auf das eigene Modell lenken wollen und vielleicht einige Zukunftsprojekte vorstellen, einen wirklich großen Schritt sollten wir für dieses Jahr aber eher nicht mehr erwarten.

