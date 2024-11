Das wird teuer: Russisches Gericht verdonnert Google zu 20 Quintilliarden Dollar Strafe – so kam es dazu

Aufgrund der Unternehmensgröße und Marktmacht hat es sich für Google zu einer gewissen Normalität entwickelt, rund um den Globus anhängige Verfahren zu haben und auch zur einen oder anderen Million an Strafzahlungen verurteilt zu werden. Doch was Alphabet in Russland blüht, sprengt dann doch etwas den Rahmen und dürfte nicht ganz so leicht durchsetzbar sein: Ein russisches Gericht hat Google nun zu einer Strafe von 20 Quintilliarden Dollar verurteilt.



Google hat schon häufig Millionenstrafen zahlen müssen und in der EU sind Strafzahlungen aufgrund diverser Marktmacht-Urteile auch schon in die Milliarden gegangen, doch bisher konnte das Unternehmen diese Zahlungen gut wegstecken. Gerade erst hat man wieder glänzende Quartalszahlen verkündet und einen prall gefüllten Geldspeicher präsentiert. Doch für das, was Google bzw. Alphabet in Russland blüht, muss man dann noch etwas mehr zusammenkratzen.

Ein russisches Gericht hat Google in dieser Woche zur Zahlung von 20 Quintilliarden Dollar verurteilt. Wem diese Zahl nicht ganz geläufig ist, der bekommt sie hier einmal ausgeschrieben:

20.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

Eine Zahl mit 34 Nullen. Zum Vergleich: Eine Milliarde hat nur neun Nullen. Gezahlt werden muss dieser Betrag an 17 russische Medienunternehmen, weil die Tochter YouTube mehrere russische Kanäle von YouTube verbannt hatte. Eingeleitet wurde das Verfahren schon vier Jahren und Google dazu aufgefordert, die Kanäle innerhalb von neun Monaten wieder freizugeben oder ersatzweise eine Strafe von 1025 Dollar zu bezahlen. Man hatte das damals ignoriert und sich stattdessen vollständig aus dem russischen Markt zurückgezogen. Doch die Strafe blieb bestehen.

Um der damaligen Forderung Nachdruck zu verleihen, wurde festgelegt, dass sich die Strafe für jede Woche der Nichterfüllung verdoppelt. Und das hat im Laufe der Zeit die nun geforderte Summe ergeben, die in der nächsten Woche schon bei 40 Quintilliarden liegen wird. Es ist nicht davon auszugehen, dass Google diese Strafe aufbringen wird, denn weltweit gibt es in der globalen Wirtschaft gerade einmal etwa 100 Billionen Dollar. Ohnehin hat Google Russland schon vor Jahren Konkurs angemeldet.

