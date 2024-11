Google Maps & Gemini: KI schlägt jetzt Ausflugsziele und Zwischenziele für die Routenplanung vor (Videos)

Die Kartenplattform Google Maps und die KI-Plattform Gemini wachsen etwas näher zusammen und sollen die Nutzer zukünftig dabei unterstützen, Ziele gar nicht mehr selbst suchen zu müssen. Eine tiefe Integration in die Suchfunktion inklusive Anbindung an Ortsdetails und Bewertungen soll Ausflugsziele vorschlagen. Aber auch Zwischenziele auf einer Route sollen interessanter gestaltet werden.



Gerade erst hat Google Maps die Marke von zwei Milliarden Nutzern geknackt, da stehen schon neue KI-Funktionen auf Basis von Gemini vor der Tür. Während Google Maps den Nutzern dabei hilft, alle wichtigen Details zu einem gesuchten Ort oder einer Region zu finden, soll Gemini schon früher einsteigen und diese Orte überhaupt erst vorschlagen. Wer also nicht mehr weiß, wohin er gehen könnte, kann zukünftig einfach Gemini befragen.

Gemini schlägt Ausflugsziele vor

Wer an einen fremden Ort kommt und etwas erleben möchte, muss normalerweise erst einmal recherchieren, welche Ausflugsziele es gibt, was man nicht verpassen sollte oder wo Abends nicht die Bürgersteige hochgeklappt werden. Gemini soll euch jetzt dabei behilflich sein und direkt über die Google Maps-Suchleiste Ausflugsziele vorschlagen. Sucht etwa nach „Wohin kann ich Abends mit Freunden in Boston“ und ihr werdet entsprechende Vorschläge erhalten. Ihr gebt nur den Ort vor, eventuell die Zeit und die Art des Ausflugs.

Die Vorschläge basieren auf den Google Maps-Bewertungen und dem eigenen Nutzerprofil. Zusätzlich zu den Vorschlägen bekommt ihr Entfernungen, viele Bilder, Zusammenfassungen von Bewertungen und einiges mehr. Ihr müsst euch daher nicht selbst durch unzählige Rezensionen kämpfen, sondern nur die Highlights ansehen und entsprechend bewerten.









Gemini schlägt Zwischenstopps vor

Ähnlich wie die Funktion für Ausflugsziele an einem bestimmten Ort, wird es die Funktion auch für die Routenplanung geben. Habt ihr bereits eine Route geplant, könnt ihr euch von Gemini interessante Zwischenstopps vorschlagen lassen. Diese werden rund um die Route gesucht, sodass ihr keinen oder nur einen sehr geringen Umweg fahren müsst. Vorgeschlagen werden sollen etwa Restaurants, gute Raststationen, vielleicht Sehenswürdigkeiten und auch malerische Orte, an denen man vielleicht lieber Pause macht als auf einem langweiligen Autobahnparkplatz.

Das ist sicherlich eine Funktion, die sich viele Nutzer schon lang gewünscht haben und somit die gesamte Routenplanung und Navigation verbessern können. Die Vorschläge können einfach übernommen werden und Google Maps die Route entsprechend umplanen.

» Google Maps: Meilenstein für die Kartenplattform – zwei Milliarden Nutzer und breite Gemini-Integration

[Google-Blog]

Letzte Aktualisierung am 2024-10-31 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!