Android 15: Google kündigt Start der neuen QPR2 Beta an – das müssen Pixel-Nutzer jetzt beachten

Es geht weiter Schlag auf Schlag im Android-Team: Nachdem man den baldigen Start von Android 16 in Aussicht gestellt hat, gibt es jetzt eine recht konkrete Ankündigung für den Start der nächsten QPR Beta: Das kommende Android 15 QPR2 Beta soll „sehr bald“ starten und dürfte damit schon im Laufe der nächsten Tage für interessierte Pixel-Nutzer freigegeben werden. Erneut gibt es durch eine Überschneidung etwas zu beachten.



Google kündigt den bevorstehenden Start der Android 15 QPR2 Beta: In den nächsten Tagen will man die erste Vorabversion des „Feature Drop Release“ veröffentlichen und damit bereits den Start in die dritte Android 15-Generation einläuten. Wie üblich baut die QPR2 auf der QPR1 auf und bringt zusätzliche Verbesserungen, erhöhte Sicherheit, optimierte Stabilität und die üblichen kleinen Schritte der QPR-Versionen. Nicht ganz unerwartet, aber dennoch überraschend, ist die frühe Ankündigung dieser Version.

Das müssen Pixel-Nutzer beachten

Wer sich aktuell in der Android 15 QPR1 Beta befindet und diese gerne Anfang Dezember als stabile Version auf dem Smartphone hätte, muss den Beta-Kanal jetzt verlassen. Bleibt ihr hingegen im Beta-Kanal, werdet ihr nach der Veröffentlichung der QPR2 Beta diese angeboten bekommen und das Smartphone diese installieren. Damit seid ihr erneut drei Monate an die QPR-Beta gebunden und könnt nicht ohne Factory Reset aus dieser aussteigen. Ich nehme allerdings an, dass die Nutzer, die an der QPR1 interessiert waren, auch der QPR2 nicht abgeneigt sein werden.

Einen konkreten Termin für die Veröffentlichung der QPR2 Beta hat man nicht genannt, doch die Ankündigung am Donnerstag-Abend sowie das bevorstehende November-Update lassen vermuten, dass es irgendwann zwischen kommenden Montag und Mittwoch soweit sein wird. Wir werden natürlich hier im Blog wie gewohnt zeitnah darüber berichten.

» Android 16: Google kündigt frühen Start des neuen Betriebssystems an + Änderungen im Release-Plan

[9to5Google]