Google Wallet für Kinder: Google kündigt neue Bezahl-Plattform für Familiengruppen an – Start in Kürze

Mit dem Bezahlsystem Google Wallet ist es sehr einfach, eine Kreditkarte, Debitkarte oder andere Bezahlmöglichkeiten auf dem Smartphone zu hinterlegen und mit dieser sowohl am Gerät als auch der Smartwatch zu bezahlen. Jetzt hat man eine neue Version in Aussicht gestellt, die vor allem Eltern mit etwas größeren Kindern gefallen könnte: Es kommt ein Google Wallet for Kids. Einen breiten Testlauf hat es bereits gegeben.



Google hat bereits ein breites Angebot für Familiengruppen und zum Teil auch für Kinder, das man schon bald um einen wichtigen Bereich ausbauen möchte: Nach den guten Erfahrungen mit dem Feature „Tap to Pay“ auf der aktuellen Kinder-Smartwatch Fitbit Ace baut man diese Funktion jetzt weiter aus und will sie in der Breite anbieten. In Kürze soll ein Google Wallet for Kids starten, mit dem die Nutzer (Kinder) wie gewohnt bezahlen können.

Nach der positiven Resonanz auf die Tap-to-Pay-Funktion auf Fitbit Ace LTE-Geräten erweitern wir die Tap-to-Pay-Funktion für Kinder auf Google Wallet. Die neue Funktion wurde mit Blick auf die Sicherheit entwickelt und ermöglicht es Eltern, die Nutzung ihrer Kinder zu überwachen – einschließlich der Genehmigung neuer Karten, des einfachen Entfernens von Karten und der Anzeige des Transaktionsverlaufs.

Das Produkt unterscheidet sich durch die Anbindung an die Familiengruppe vom normalen Google Wallet. Nur Eltern können Karten hinzufügen, die Nutzung überwachen und auch alle Transaktionen sehen. Wenn es das Kind übertreibt, lassen sich außerdem die Karten wieder aus dem Konto entfernen. Von der Festsetzung eines Limits ist derzeit keine Rede, sodass man diese Funktion vielleicht im ersten Schritt gar nicht anbietet. Vielleicht lässt sich so etwas dann je nach Anbieter auch auf Karten-Ebene festlegen.

Der Rollout von Google Wallet for Kids soll im Laufe der nächsten Wochen für „viele Länder einschließlich der USA“ starten und in den folgenden Monaten in weiteren Ländern starten. Zu Deutschland hat man sich bisher nicht konkret geäußert.

[9to5Google]