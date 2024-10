Google Wallet: Pass auf dem Smartphone speichern – neue Funktion wird für erste US-Nutzer getestet

Google baut den Funktionsumfang der digitalen Brieftasche Google Wallet immer weiter aus und macht jetzt wieder einen großen Schritt in Richtung breiter Abdeckung aller Dokumente: Erste US-Nutzer haben in diesen Tagen die Möglichkeit, ihren Pass zu digitalisieren und in einem dreistufigen Verfahren auf dem Smartphone abzulegen. Die Beta-Umsetzung scheint gut zu funktionieren und ergänzt die bisherige Führerschein-Option.



Google Wallet hat das langfristige Ziel, alle wichtigen persönlichen Dokumente des Nutzers zu digitalisieren und ist damit in einigen Regionen – allen voran im Heimatmarkt USA – schon gut vorangekommen. Seit einiger Zeit können viele US-Nutzer ihren Führerschein digitalisieren und jetzt hat man in einem Beta-Verfahren die Digitalisierung des Passes für erste Nutzer freigeschaltet. Diese können ihren Reisepass scannen, am Smartphone ablegen und als digitale Kopie (noch nicht als Ersatz) verwenden.

Die Digitalisierung erfolgt in drei Stufen: Zuerst wird der Pass mit Bild und den persönlichen Informationen abfotografiert. Im zweiten Schritt wird der NFC-Chip des Passes per Smartphone gescannt, wobei die Nutzer bei Bedarf die Hülle ihres Smartphones entfernen müssen. Der dritte Schritt besteht daraus, ein kurzes Video vom eigenen Gesicht aufzunehmen. Dieses wird „von Google überprüft und abgeglichen“, wobei nicht eindeutig hervorgeht, ob man dafür eine KI beschäftigt oder echte Support-Mitarbeiter diese Aufgabe übernehmen.

Laut der Ankündigung wird dieser digitale Pass an einigen US-Flughäfen für Inlandsflüge akzeptiert, grundsätzlich muss das Original aber weiter mitgenommen werden. Es wird von diesem Beta-Test und natürlich auch den regionalen, nationalen und internationalen Regulatorien abhängen, ob und wann diese Funktion auch in Deutschland und ganz Europa nutzbar sein wird.

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 6.10.2024 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!