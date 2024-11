Pixel-Smartphones: Diese Android-Versionen werdet ihr bekommen – basierend auf Googles Update-Garantie

Google versorgt die Pixel-Smartphones mehrere Jahre nach dem Verkaufsstart zuverlässig mit Android-Updates. Diese umfassen sowohl die Betriebssystem-Updates als auch die monatlichen Sicherheitspatches sowie weitere Verbesserungen. Schon zum Verkaufsstart wird festgelegt, wie lange die einzelnen Modelle mit Updates versorgt werden und somit die Deadline transparent verkündet. Heute zeigen wir euch, mit welchen Zielversionen ihr aus heutiger Sicht für euer Pixel-Smartphone rechnen könnt.



Es gibt gute Gründe, um sich für den Kauf eines Pixel-Smartphones zu entscheiden. Zu den am häufigsten genannten Gründen gehört auch noch heute die Update-Garantie, die trotz kleiner Stolpersteine sehr zuverlässig und bislang von anderen Herstellern unerreicht ist. Zwar waren ausgerechnet die Google-Smartphones in puncto Update-Dauer bis Mitte 2023 nicht mehr an der Spitze, aber das hatte sich mit der achten Generation geändert und die Zuverlässigkeit sowie Geschwindigkeit sind bisher in der Masse nach wie vor nicht erreicht. Je nach Generation hat Google drei bis fünf Jahre Updates garantiert, mit den Pixel 8-Smartphones hat man das mehr als verdoppelt und für die Nachfolger beibehalten.

Wie lange die Smartphones mit Updates versorgt werden, steht schon zum US-Verkaufsstart fest. Google veröffentlicht meist noch vor dem Verkaufsstart eine aktualisierte Liste mit einer festen Monatsangabe für das letzte Update. Wir haben euch erst kürzlich eine aktuelle Liste mit dem Update-Versprechen zusammengefasst. Mit dieser Liste könnt ihr euch selbst hochrechnen, bis zu welcher Android-Version ihr Updates erhalten werdet, aber wir übernehmen das gerne für euch und durch die mittlerweile sehr lange Dauer kann es auch einige Unklarheiten geben. Für das 7a und das Fold sprechen wir schon über das Jahr 2028 und bei den Pixel 9-Smartphones gar über das Jahr 2031.

Die a-Smartphones werden aufgrund ihres Releases im Frühsommer auch nur bis Juli oder August mit Updates versorgt, wodurch sich langfristig leider die Tatsache ergibt, dass sie den letzten großen Betriebssystem-Release knapp verpassen. Das könnte sich aber bald ändern, denn das nächste a-Gerät – das Pixel 9a – soll schon im März starten. Zwar wird auch der gesamte Android-Zeitplan mutmaßlich nach vorn geschoben, aber was das im Einzelnen für die kommenden sechs bis sieben Jahre bedeutet, lässt sich heute noch nicht sagen.









In der folgenden Liste findet ihr die hochgerechneten Daten zum letzten Android-Update der Geräte. Weil Google nur ein Datum angibt, kann sich das bei weiter in der Zukunft liegenden Versionen allerdings noch ändern. Denn es ist nicht gesagt, dass der Jahreszyklus bis Android 16 oder gar Android 17 bestehen bleibt, vor allem nicht wegen der vor einiger Zeit eingeführten QPR-Versionen. Genauso kann es passieren, dass man den Release-Monat wechselt und somit deutlich früher oder später veröffentlicht, was sich ebenfalls auf die Zielversion auswirken kann.

Diese Android-Versionen werden die Pixel-Smartphones erhalten

Pixel 6a: Android 16

Pixel 7: Android 16

Pixel 7a: Android 16

Pixel Fold: Android 16

Pixel 8: Android 20

Pixel 8a: Android 20

Android 20 Pixel 9: Android 21

Das sind wohlgemerkt nur die garantierte Zeiträume und die Liste gilt auch nur dann, wenn Google nichts am Android-Konzept ändert. Vielleicht stellt man ja irgendwann auf einen zweijährigen Takt oder halbjährlichen Takt um. Vielleicht kommt es in Zukunft im Frühjahr und nicht im Herbst. Vielleicht treten andere unvorhersehbare Dinge auf, die eine Android-Version soweit verzögern, sodass es dann doch nicht mehr kommt. Nicht ohne Grund gibt Google ein Datum und keine Zielversion an.

[Google Support]