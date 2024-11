Pixel Update: So lange gibt es Updates, Verkaufserfolge, Pixel 9a-Leaks, Pixel-Roadmap, Kameratricks und mehr

Die erste Pixel-Woche im November geht zu Ende und hat uns in den letzten Tagen sehr viele interessante Ankündigungen und auch viele neue Informationen gebracht. Es gab viele neue Leaks zum Pixel 9a, zu den Pixel-Produkten der nächsten Jahre, aber auch Erfolgsmeldungen, Kameratricks und vieles mehr. Wir blicken wie üblich auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in unserem wöchentlichen Pixel Update in einer schnellen Übersicht zusammen.



Die letzten sieben Tage waren rund um die Pixel-Smartphones und das erweiterte Pixel-Portfolio auch diesmal wieder sehr interessant, denn es gab neue Informationen zu den Updates, zum Pixel 9a, den Kameratricks und auch allen kommenden Pixel-Generationen. Es war wieder viel los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

So lange gibt es Pixel-Updates

Wir fassen übersichtlich zusammen, wie lange Google die aktuellen Pixel-Smartphones noch mit Android-Updates versorgen wird und mit welcher Endversion zu rechnen ist.

» So lange wird Google die Pixel-Smartphones mit Updates versorgen

Alle Infos zum Pixel 9a

Hier findet ihr alle bisher bekannten Informationen zum Pixel 9a im schnellen Überblick. Es gibt viele Spezifikationen, Softwareeinblicke und auch erstes Bildmaterial.

» Alle Informationen zum kommenden Google Pixel 9a

Das sind die neuen Pixel-Kameratricks

Leaker haben jetzt herausgefunden, welche Kameratricks Google in den nächsten Jahren mit den Pixel 10-Smartphones und den Pixel 11-Smartphones einführen wird.

» Die Kameratricks von Pixel 10 und Pixel 11 im Überblick









Pixel-Roadmap in der Übersicht

Wir zeigen euch, welche Smartphones Google im Laufe der nächsten drei Jahre auf den Markt bringen wird. Der Ausblick reicht bis zum Pixel 12 und geht bis zum Pixel Tablet 3 und allem was dazwischen kommt.

» Diese Pixel-Smartphones und Tablets kommen

Google hat große Tensor-Pläne

Google will den Tensor-SoC unter anderem in der Pixel Watch einsetzen und auch in den Pixel-Smartphones sowie Tablets breiter verwenden. Es zeigt, dass man mit Tensor noch längst nicht am Ziel ist und große Pläne hat.

» Google hat große Pläne mit dem Tensor-SoC

Update für Pixel Screenshots

Die Pixel Screenshots-App erhält ein Update, das den Zugriff auf alle hinterlegten Bildschirmfotos erleichtern soll. Dazu gibt es eine neue Auflistung am unteren Rand des Displays, wo alle abgelegten Bilder gezeigt werden, ohne dass zuvor eine Kategorie ausgewählt werden muss.

» Pixel Screenshots erhält ein Update

Pixel 9-Smartphones schießen durch die Decke

Die Pixel 9-Smartphones dürften sich sehr gut verkaufen, denn Googles Marktanteile gehen regelrecht durch die Decke. Vielleicht nicht so sehr wie in den veröffentlichten Statistiken, die von einer Verdreifachung des Marktanteils sprechen, aber dennoch sehr spürbar.

» Pixel 9-Smartphones haben Marktanteil wohl verdreifacht









Das kosten Google die Pixel 9-Smartphones

Ein neuer Report zeigt uns, wie hoch ein Teil der Produktionskosten der Pixel 9-Smartphones ist. Die Zahlen verraten, wie viel Google insgesamt für den Einkauf der verbauten Komponenten auf den Tisch legen muss.

» So viel bezahlt Google für die Komponenten des Pixel 9 Pro

Call Screen auf Pixel-Smartphones wird intelligenter

Der Call Screen auf den Pixel-Smartphones soll KI-Antworten erhalten, mit denen noch deutlich umfangreichere Antworten gegeben werden können, die über das bisherige JA und NEIN hinausgehen.

» Pixel Call Screen erhält KI-Antworten

Pixel-Smartphones laden Akku nur bis 80 Prozent

Ein Update für die Pixel-Smartphones sorgt dafür, dass deren Akku nur noch bis zu 80 Prozent aufgeladen wird. Das ist aber kein Bug, sondern volle Absicht und soll den Akku schonen. Mit nur einem Tap lässt sich das Ganze umgehen.

» Pixel-Akkus werden nur noch bis 80 Prozent geladen

