Android 16: Frühstart für Googles neues Betriebssystem – Leak verrät geplantes Datum für Pixel-Rollout im Juni

Google könnte noch in diesem Jahr die erste Vorabversion von Android 16 veröffentlichen, denn man wird den gesamten Zeitplan des neuen Betriebssystems um etwa zwei Monate vorziehen. Schon jetzt verrät ein weiterer Leak, wann mit der finalen Version von Android 16 zu rechnen ist – und dabei gibt es die nächste Überraschung. Denn die Timeline scheint nicht nur vorgezogen, sondern auch geschrumpft.



Mit Android 16 wird Google den Zeitplan des Betriebssystems erstmals seit langer Zeit wieder anpassen und in eine Richtung verschieben, die bisher kaum denkbar gewesen ist. Denn während die Betas der letzten Jahre gute acht Monate gedauert haben, könnte es bei Android 16 nur etwas mehr als halb so lang sein. Auch aus diesem Grund rechnen wir damit, dass die erste Vorabversion (Developer Preview) noch in diesem Jahr erscheint.

Laut einem aktuellen Leak soll die finale Version von Android 16 am 3. Juni 2025 veröffentlicht und noch am selben Tag auf die Pixel-Smartphones ausgerollt werden. Dabei handelt es sich natürlich nur um ein vorläufiges Datum, denn auch Googles Entwickler können mögliche Stolpersteine in den Betas nicht vorhersehen und das Release-Fenster daher jederzeit anpassen. Doch das Grundkonstrukt steht und somit ist klar, dass die neue Version deutlich früher kommt als in den letzten Jahren. Und zwar um ganze vier Monate früher.

Nehmen wir einmal an, dass wir die erste Developer Preview etwa Mitte Dezember erhalten werden, wären das gerade einmal sechs Monate an Vorabversionen. Das würde sich sehr gut mit den kürzlich von Google veröffentlichten Android 16-Plänen decken, die zwei große Versionen pro Jahr vorsehen – also sechs Monate pro Version. Davon ausgehend stünde Anfang Dezember 2025 ein Android 16.1 und gleichzeitig der Start der nächsten Developer Preview – dann für Android 17 – auf dem Programm.

