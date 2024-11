Pixel-Smartphones: Google auf der Erfolgswelle – Pixel 9-Verkäufe sollen US-Marktanteil verdreifacht haben

Google konnte die Verkaufszahlen der Pixel-Smartphones von Jahr zu Jahr immer weiter steigern und befindet sich auf einer derzeit recht nachhaltigen Erfolgswelle. Wenn man jüngsten Statistiken glauben mag, könnte diese Welle in den letzten Wochen unglaubliche Höhen erklommen und Google in den USA in die Top 3 der größten Smartphone-Hersteller befördert haben. Der neue Pixel 9-Zeitplan scheint sich auszuzahlen.



Der Erfolgslauf der Pixel-Smartphones geht weiter. Denn den spätestens ab der sechsten Generation aufgenommenen Schwung konnte man bisher in jedem Jahr beschleunigen. Aber wie sieht es eigentlich mit den Pixel 9-Smartphones aus, die seit etwas mehr als zwei Monaten am Markt sind? Schon vor einigen Wochen hatten Analysten mitgeteilt, dass Google die höchsten Pixel-Verkaufszahlen aller Zeiten eingefahren haben dürfte. Google selbst sprach bei den Quartalszahlen von einem „sehr starken“ Quartal für die Pixel-Smartphones.

Jetzt gibt es neue Zahlen von Statcounter, die einen erheblichen Anstieg bei der Verbreitung der Pixel-Smartphones in den USA zeigen. Dort sollen die Pixel-Smartphones nun auf einen Anteil von 14,51 Prozent kommen – nach nur 5,1 Prozent einen Monat zuvor. Damit ist Google nach Apple und Samsung der drittgrößte Smartphone-Hersteller der USA. Die Anteile gehen vor allem zu Lasten von Apple, das von 57 Prozent auf knapp 51 Prozent Anteil gefallen ist.

Diese Zahlen müssen auf jeden Fall hinterfragt werden. Denn es handelt sich nicht um Neugeräte oder Verkaufszahlen, sondern um den Gesamtmarktanteil aller aktiv genutzten Smartphones. Ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich die Zahlen als unrealistisch einordne, aber dennoch werden sie wohl einen wahren Kern haben und ein starkes Wachstum zeigen. Schon rein theoretisch dürfte Google wohl kaum so viele Smartphones in den Handel gebracht, geschweige denn produziert haben, dass sich das ausgeht.

Dennoch eine weitere Statistik, die zeigt, dass Google auf dem richtigen Weg ist.

