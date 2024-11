WhatsApp & Google Lens: Integration der Bildersuche wird getestet – mehr über das Bild erfahren

Kooperationen zwischen Google und Meta sind eher selten, doch im Fall von WhatsApp arbeiten die beiden Unternehmen schon seit Jahren recht eng zusammen. Jetzt zeigt sich eine interessante Integration, die WhatsApp-Nutzern die Möglichkeit geben soll, mehr über ein Bild zu erfahren. Dazu soll sich das Bild zur Google Bildersuche hochladen und auf bekanntem Wege analysieren lassen.



Google und WhatsApp arbeiten in puncto Datensicherung seit vielen Jahren zusammen und werden dies wohl auch in Zukunft tun. Nach wie vor bietet WhatsApp das Chat-Backup nur per Google Drive und eine weitere bevorstehende Google-Integration zeigt, dass man weiterhin zur Zusammenarbeit bereit ist. In der aktuellen WhatsApp Beta zeigt sich bei einigen Nutzern die Funktion, über die Google Image Search-Rückwärtssuche mehr über ein Bild zu erfahren.

Ist das Feature für euch freigeschaltet, gibt es im Kontextmenü jedes Bildes die Möglichkeit, mehr über dieses zu erfahren. Dazu wird das Bild bei der Google Bildersuche hochgeladen und für die bekannte Rückwärtssuche verwendet, die auch Google Lens integriert hat. Im besten Fall erfahren die Nutzer daher die Quelle des Bildes, können sich weitere Informationen auf der dazugehörigen Webseite holen oder auch ähnliche Aufnahmen bzw. Bilder in einer anderen Größe finden.

Die Integration ist nicht gerade auffällig und es wird sich nur ein sehr kleiner Teil der Nutzerschaft überhaupt zu dieser Funktion verirren, aber bei mehreren Milliarden WhatsApp-Nutzern kann das dennoch eine Relevanz haben und eine Google-Funktion promoten, die vielleicht gar nicht allen Nutzern bekannt ist. Derzeit zeigt sich das Ganze nur in der Beta und es lässt sich noch nicht sagen, wann die Funktion für alle Nutzer freigeschaltet wird.

[WABetaInfo]