Google Fotos: Neuer Updates-Bereich fasst alle Interaktionen und geteilten Inhalte zusammen (Screenshots)

Für Nutzer von Google Fotos ist es leicht möglich, die in der Cloud abgelegten Bilder, Videos oder auch Alben mit anderen Nutzern zu teilen. Die Teilen-Funktion wurde im Laufe der Zeit um Konversationen erweitert und jetzt wird die Integration dieser Interaktionen in die Oberfläche verändert. Ein neuer „Updates“-Bereich enthält in Form eines Feeds alle Interaktionen mit anderen Nutzern.



In der am oberen Rand positionierten Hauptnavigation von Google Fotos gibt es eine Änderung: Statt eines Personen-Icons zwischen Suchfeld und dem eigenen Konto gibt es dort jetzt eine Glocke. Diese löst aber nicht nur das bisherige Symbol auch, sondern auch den zuvor genutzten Bereich. Ein Tap öffnet jetzt die neue Sektion „Updates“ in Form eines Vollbild-Feeds mit allen zuletzt durch andere Nutzer getätigten Interaktionen.

Ihr findet hier alle Kommentare auf Fotos, Beitritte zu Foto-Alben, neue geteilte Fotos und ähnliche Dinge, die euch gemeinsam mit anderen Nutzern betreffen. Außerdem werden hier Antworten und Meldungen aus Konversationen aufgelistet, die aber erst durch ein separates Menü zugänglich sind. Tippt dafür einfach auf das Drei-Punkte-Menü und wählt den Punkt „Unterhaltungen“. Es öffnet sich eine neue Liste mit allen bisher geführten Konversationen.

Der zweite Punkt enthält die „Freigabeaktivitäten“, die ebenfalls noch einmal unterteilt sind in geteilte Links, geteilte Erinnerungen oder – und da drehen wir uns im Kreis – noch einmal Unterhaltungen. So ganz zu Ende entwickelt scheint die neue Sektion noch nicht zu sein und es ist gut möglich, dass man die Differenzierung zukünftig einfach mit Filterchips oder simplen Kategorien organisieren wird. Erst einmal zeigt sich nur das neue Icon und die zusammengefassten Inhalte bei allen Nutzern mit der jüngsten Version der Android-App.

