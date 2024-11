Nothing: Smartphone-Hersteller entwickelt ein eigenes Betriebssystem; Konkurrenz zu Googles Android und iOS

Die Smartphone-Marke Nothing hebt sich durch das oftmals transparente Design der eigenen Produkte vom Rest des Marktes ab und scheint auch in anderen Bereichen eigene Wege gehen zu wollen: Jetzt hat Nothing-Gründer Carl Pei angekündigt, dass sein Unternehmen ein eigenes Smartphone-Betriebssystem entwickeln will, um sich aus der Abhängigkeit von Google zu befreien und dem Markt ein drittes Ökosystem zu gönnen.



Der Markt der Smartphone-Betriebssysteme wird von Android und iOS vollständig dominiert, denn die beiden erfolgreichen Plattformen kommen auf einen rechnerischen Anteil von 100 Prozent und sind somit faktisch konkurrenzlos. Doch das soll sich ändern, denn Nothing-CEO Carl Pei hat nun angekündigt, ein eigenes Betriebssystem entwickeln zu wollen, um der Marktmacht von Apple und Google etwas entgegenzusetzen. Dass dabei auch Apples iOS erwähnt wird, das in der Praxis keine Konkurrenz im Android-Markt ist, könnte als Zeichen für ein breit angelegtes und offenes Projekt gewertet werden.

Doch Nothing will das Rad nicht neu erfinden, sondern nur das Fahrzeug: Die Künstliche Intelligenz soll die Betriebssystem-Entwicklung wohl stark vereinfachen, sodass sich auch ein vergleichsweise kleines Unternehmen wie Nothing so etwas zutrauen kann. Er betont, dass man weder Treiber noch den Unterbau selbst entwickeln möchte. Klingt also eher danach, dass das „Betriebssystem“ eher ein weiterer Android-Aufsatz ist, der dann ohne Google-Komponenten auskommen soll. Ob die Nutzer dies möchte, könnte er unter anderem bei Huawei erfragen.

Dennoch sollte man das Projekt nicht sofort als aussichtslos abtun, denn als Doppelgründer von OnePlus und Nothing hat Pei bereits bewiesen, ambitionierte Projekte aus dem Boden stampfen zu können. Die erwähnte Konkurrenzsituation zu iOS könnte außerdem bedeuten, dass Nothing einen solchen Aufsatz nicht für sich selbst behalten will, sondern auch anderen Smartphone-Herstellern anbieten könnte. Das haben schon viele versucht und sind gescheitert. Wenn man es dann aber doch einmal schafft, könnte es schnell interessant werden.

Fun Fact am Rande: Die Gründung von Nothing wurde damals auch von Google Ventures finanziert. Bis heute ist Google größter Investor bei Nothing. Dass Pei sich dennoch eine Unabhängigkeit von Googles Android-Ökosystem wünscht, ist schon bemerkenswert.

[TechCrunch]