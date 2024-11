Amazon Weihnachtsshop: Viele Aktionen und Produkte zur Vorweihnachtszeit – aktiviert den Weihnachtsmodus

In sieben Wochen ist Weihnachten – weniger als 50 Tage. Langsam aber sicher nähern sich die Vorzeichen auf die hektische Zeit des Jahres und auch bei Amazon hat man jetzt den Weihnachtsmodus aktiviert: Zur Einstimmung auf Weihnachten hat der Onlinehändler jetzt den Amazon Weihnachtsshop eröffnet und hilft bei der Komplettierung aller wichtigen Dinge für die Vorweihnachtszeit. Vom Adventskalender über Beleuchtung bis Dekoration und Weihnachtspullover ist alles dabei.



Spätestens am 1. Advent beginnen viele Menschen damit, sich Gedanken über Weihnachtsgeschenke zu machen und die ersten Besorgungen zu erledigen. An diesem Punkt bemerkt man dann auch, dass die Weihnachtsdeko nicht vollständig ist, noch ein Adventskalender fehlt oder nur Geschenkpapier mit den falschen Motiven im Keller liegt. Um euch diesen Stress zu ersparen, solltet ihr schon jetzt im Amazon Weihnachtsshop vorbeischauen und all diese Dinge noch vor dem Geschenkekauf besorgen.

Im Amazon Weihnachtsshop dreht sich derzeit noch alles um die Vorweihnachtszeit und eher sekundär um die Geschenke für die Liebsten, auf deren Wunschliste ohnehin noch gewartet werden muss. Sucht ihr hingegen noch einen tollen Adventskalender, vielleicht auch zum selberbasteln, Weihnachtsdekoration, Lichterketten, Fensterbeleuchtung oder passende Dinge von der Serviette bis zum Geschenkpapier, bekommt ihr diese dort fein säuberlich aufgelistet. Natürlich gibt es auch in diesen Kategorien viele Angebote.

Schaut einfach mal vorbei, ob ihr bereits für die kommende Zeit ausgestattet seid oder noch etwas benötigt, um die eigenen Vier Wände in die vorweihnachtliche Stimmung zu bekommen. Für die passende Untermalung ist mit den aktuellen Aktionen rund um Amazon Music und Audible ebenfalls gesorgt. Sollte der Einkauf etwas größer ausfallen, wäre auch die neue Amazon Visa Kreditkarte lohnenswert, mit der ihr bis zu 2 Prozent Cashback erhaltet.

