Pixel Screenshots: Googles KI-Bildersammlung erhält eine neue Startseite – ähnlich zu Fotos und Lens

Mit dem Start der Pixel 9-Smartphones hat Google die neue App Pixel Screenshots für erste Nutzer veröffentlicht, die eine Bildschirmfotosammlung mit angeschlossener KI-Suchfunktion bietet. Jetzt gibt es das erste größere Update, das der App eine neue Startseite mit mehr Übersicht über all die abgelegten Screenshots bietet. Dabei orientiert man sich am Vorbild Google Fotos.



Bei Pixel Screenshots handelt es sich um eine App, deren Kernaufgabe eigentlich andere weit verbreitete Google-Anwendungen übernehmen könnten, aber dennoch wird diese wohl langfristig bestehen bleiben. Pixel Screenshots sammelt alle vom Nutzer angefertigten Screenshots, kann diese automatisch kategorisieren, die Inhalte erkennen und diese der Gemini-KI als Informationsquelle zur Verfügung stellen.

Jetzt erhält die App das erste größere Update, mit dem die Screenshots schneller als bisher zugänglich werden sollen. Die Startseite gliedert sich in drei Bereiche: Zuerst kommt ein Karussell für Erinnerungen, wenn etwa Termine auf Screenshots sichtbar gewesen sind, danach folgen die Sammlungen mit den unterschiedlichsten automatischen Kategorisierungen der Bildschirmfotos. Statt dann wie bisher die Verknüpfung zu „Alle Screenshots“ anzubieten, werden diese sofort aufgelistet. Man befindet sich also direkt nach dem Start der App in dieser Ansicht.

Das erinnert an das Oberflächen-Konzept von Google Fotos oder auch die Startseite von Google Lens, sodass diese Struktur erprobt und sicherlich der richtige Weg für die Screenshots-App ist. Wir dürfen gespannt sein, wie deren Entwicklung weitergeht und mit welchen Alleinstellungsmerkmalen sich die App mittelfristig gegen einen einfachen Google Fotos-Ordner mit Screenshots durchsetzen soll.

» Google Fotos: Neuer Updates-Bereich fasst alle Interaktionen und geteilten Inhalte zusammen (Screenshots)

[9to5Google]