Pixel-Smartphones: Akku wird nur noch bis 80 Prozent aufgeladen – neuer Akkuschoner wird jetzt ausgerollt

Bei allen modernen Komponenten und Technologien, die ein Smartphone in sich trägt, wird der Akku stets der Flaschenhals bleiben, der gar nicht groß genug sein kann. Jetzt rollt Google ein wichtiges Update für viele Pixel-Smartphones aus, das die Lebenszeit eines Akkus gerade bei neuen Geräten spürbar verlängern kann: Standardmäßig wird die Smartphone-Batterie nur noch bis 80 Prozent aufgeladen.



Es gibt zwei Dinge, die Smartphone-Akkus gar nicht mögen: Einen Ladestand von annähernd Null Prozent sowie einen Ladestand von 100 Prozent. Dennoch laden viele Nutzer ihre Geräte auf 100 Prozent auf und so mancher bekommt schon bei 50 Prozent Schnappatmung und Steckdosen-Panik. Doch das wäre eigentlich gar nicht notwendig, denn ein gesunder Akku hält das Smartphone bei normaler Nutzung den ganzen Tag am Leben – bei geringer Nutzung auch noch für den Folgetag.

Jetzt rollt Google ein Update für die Pixel-Smartphones aus, das eigentlich erst Anfang Dezember mit einem Feature Drop-Release freigeschaltet werden sollte: Nach der Aktualisierung der Einstellungen-App wird der Akku nur noch auf 80 Prozent aufgeladen und der Ladevorgang anschließend unterbrochen. Gleichzeitig erscheint eine permanente Benachrichtigung mit einer Verknüpfung, die das Aufladen auf 100 Prozent anstoßen kann. Wer also mit intensiver Nutzung oder einer längeren Abwesenheit rechnet, kann die restlichen 20 Prozent sehr schnell aufladen lassen.

Diese Funktion soll nach dem serverseitigen Update standardmäßig auf allen Pixel-Smartphones aktiviert werden, lässt sich aber natürlich in den Einstellungen abstellen. Wer sich mit 80 Prozent nicht wohlfühlt, muss das also nicht nutzen. Eine ähnliche Funktion gibt es übrigens schon seit längerer Zeit mit dem adaptiven Aufladen, bei dem der Akku ebenfalls nur bis 80 Prozent geladen wird – meist in der Nacht – und erst kurz vor der prognostizierten Nutzung voll aufgeladen wird.

