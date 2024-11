Google TV: Google erhöht Mindestanforderungen an die Hardware – Chromecast hätte es nicht erfüllt

Die Smart TV-Plattform Google TV kommt auf vielen Geräten zum Einsatz und wird natürlich auch außerhalb der bekannten Google-Produkte verwendet. Um die Plattform verwenden zu können, muss die Hardware gewisse Mindestanforderungen erfüllen, wobei diese von Google immer wieder angepasst werden können. Jetzt hat man die Anforderungen in puncto RAM nach oben geschraubt und damit indirekt ein eigenes Versäumnis unterstrichen.



Um das Betriebssystem Google TV verwenden zu dürfen, müssen Hardware-Hersteller gewisse Mindestanforderungen erfüllen, die von Google vorgegeben werden. Dazu zählen neben vielen trivialen und zum Teil selbstverständlichen Dingen auch Mindestleistungen der verbauten Hardware. Bisher hat es ausgereicht, dass die Geräte über einen 1 Gigabyte RAM verfügen, was allerdings recht wenig ist und nicht unbedingt einen flüssigen Betrieb garantiert.

Jetzt schraubt man diesen Wert nach oben und erfordert ab sofort für jedes neue Gerät mindestens 2 Gigabyte RAM – man verdoppelt also die Anforderungen. Alte Geräte dürfen weiterhin verkauft werden, neue werden unter dieser Grenze aber nicht mehr zugelassen. Das ist ein vernünftiger Schritt, denn nur mit genügend RAM und Rechenleistung kann ein flüssiger Betrieb von Google TV erreicht werden. An der Rechenpower wird vorerst nicht gedreht, diese ist in den meisten Fällen aber auch gar nicht mehr so ausschlaggebend.

Interessanterweise unterstreicht das Google TV-Team damit die Schwächen der eigenen Hardware. Denn die jüngsten Chromecast-Dongles haben selbst nur 1,5 Gigabyte RAM und erfüllen die Voraussetzungen somit nicht. Zwar hat Google die Dongles eingestellt und kürzlich den Google TV Streamer mit 4 GB RAM auf den Markt gebracht, aber dennoch lässt das die gar nicht so alte Produktreihe in ein schlechtes Licht rücken. Echte Performance-Könige waren die Chromecasts mit Google TV bekanntlich nie.

Ob man die Anforderungen wohl auch erhöht hätte, wenn der Chromecast noch am Markt und der Nachfolger noch nicht angekündigt worden wäre? Man kann es zumindest bezweifeln.

