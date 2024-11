Google Fotos: Update bringt Updates – neuer Bereich fasst alle Interaktionen und geteilten Inhalte zusammen

Die Fotoplattform Google Fotos kann sowohl als privater Fotospeicher genutzt werden, als auch zum Teilen von Inhalten in unterschiedlicher Form zum Einsatz kommen. Um den Überblick über geteilte Fotos, freigegebene Alben, Konversationen und mehr zu behalten, wird jetzt ein neuer Updates-Bereich ausgerollt. Dieser befindet sich an bereits bekannter Stelle und wird um zusätzliche Inhalte erweitert.



Die Hauptnavigation von Google Fotos erhält ein kleines Update, das zu einem größeren Bereich führt: An Stelle des bisherigen Personen-Icons gibt es jetzt zwischen dem Suchfeld und der Kontoverknüpfung ein neues Glocken-Symbol. Dieses öffnet den neuen Updates-Feed, in dem alle Aktivitäten gesammelt werden, die innerhalb von geteilten Inhalten geschehen sind. Dabei geht es hauptsächlich um Änderungen bzw. Aktivitäten, die von anderen Nutzern durchgeführt wurden, für die man etwas freigegeben hat oder zu deren Inhalten man selbst eingeladen worden ist.

Diese Inhalte befinden sich im Updates-Feed

Aktualisierungen an einem freigegebenen Album

Aktualisierungen einer Konversation

Aktualisierungen einer Gruppenunterhaltung

Aktualisierungen zur Partnerfreigabe

Speicheraktualisierungen

Speicherupdates

Man kann sagen, dass der Updates-Feed seiner Bezeichnung gerecht wird und alle Inhalte enthält, die man dort erwarten würde. Das Google Fotos-Team schafft sich damit eine Anlaufstelle, in die man zukünftig noch weitere Informationen und Benachrichtigungen hereinpacken könnte. Über das Drei-Punkte-Menü lässt sich die Ansicht ein wenig filtern und nur einzelne Kategorien aufrufen. Eine stärkere Differenzierung oder Filterfunktion wäre wünschenswert, aber eine solche wird wohl auch von der Nutzung und dem durchschnittlichen Umfang der Liste abhängen.

Der neue Bereich wird in diesen Tagen für viele Nutzer ausgerollt, kann aber mehrere Wochen bis zur vollständigen Verfügbarkeit in Anspruch nehmen. Ausgerollt wird es für alle Smartphone-Nutzer, sowohl Android als auch iOS, zunächst aber noch nicht für den Desktop. In der Ankündigung weist das Google Fotos-Team darauf hin, dass nun auch der Zugriff auf geteilte Alben über die Sammlungen erleichtert wird.

[Google Support]