Pixel-Smartphones: Update für Call Screen soll Anrufe mit umfangreicheren KI-Antworten beantworten

Google hat vor einiger Zeit die Funktion „Call Screen“ auf den Pixel-Smartphones eingeführt, die durch eine Integration des Google Assistant in Google Telefon die Möglichkeit bietet, Anrufe vom Assistenten annehmen zu lassen. Jetzt steht ein größeres Update vor der Tür, das durch Einsatz von Künstlicher Intelligenz auch umfangreichere Antwortmöglichkeiten bieten soll. Vielleicht auch automatisiert.



Mit „Call Screen“ haben Pixel-Nutzer die Möglichkeit, den Google Assistant einen Anruf entgegennehmen zu lassen. Dieser fragt nach dem Grund des Anrufs und zeigt diesen in Textform auf dem Display. In vielen Fällen wird dem Nutzer eine Antwortmöglichkeit geboten, die durch kurze Reply Chips nur ein einfaches JA oder NEIN oder leicht darüber hinausgehende Antworten bietet. Das ist praktisch, aber nicht in allen Fällen hilfreich, sodass man dennoch selbst das Gespräch führen muss.

In einem Teardown zeigt sich jetzt eine neue Funktion, die von Google bereits beim jüngsten Feature Drop angekündigt wurde: Durch Einsatz Künstlicher Intelligenz sollen deutlich umfangreichere automatisierte Antworten möglich sein. Es ist davon auszugehen, dass der Nutzer diese nur noch abnicken muss und nicht mehr selbst auswählen kann – sonst würde es wohl zu kompliziert werden. Auch vollkommen automatische Antworten sind denkbar. Wenn etwa der Handwerker einen Termin bestätigen möchte und der Nutzer der KI schon vorab mitgeteilt hat, wann es ein Zeitfenster gibt, wäre eine erneute Nachfrage gar nicht notwendig.

Es muss sich noch zeigen, wie weit eine solche Funktion gehen kann und welche Möglichkeiten geboten werden. Ein Automatismus für Terminvergaben wird wohl nur möglich sein, wenn man den Google Kalender sehr gewissenhaft pflegt. Persönlich wäre ich kein Fan davon, wenn der Angerufene nur per KI-Aussagen kommuniziert. Selbst im Dienstleistungssektor muss das nicht sein, aber da kommt man wohl nicht drumherum…

[9to5Google]