Gemini Update: Neue Erweiterungen starten, JARVIS kommt in den Chrome-Browser und Gemini codet

Googles KI-Plattform Gemini macht erneut wichtige Schritte und konnte auch in den vergangenen Tagen einige größere Fortschritte vermelden, die in Zukunft noch sehr relevant sein können: In dieser Woche hat man gleich mehrere Erweiterungen angekündigt, die den Funktionsumfang vergrößern und mit JARVIS steht der Sprung in den Chrome-Browser an. Natürlich haben wir euch auch in den letzten sieben Tagen wieder zeitnah über alle wichtigen Entwicklungen informiert, die wir in diesem Artikel wie gewohnt übersichtlich zusammenfassen. Hier gibt es kurz und knapp unser wöchentliches Gemini Update.



Gemini kommt als JARIVS zu Google Chrome

Gemini kommt als KI-Assistent unter dem Namen JARVIS in den Chrome-Browser. Dort soll der Assistent Webseiten anhand von Screenshots analysieren, deren Nutzung herausfinden und entsprechend selbstständig die Formulare nach den Wünschen der Nutzer ausfüllen. Ob das wirklich sinnvoll ist, wird sich aber erst noch zeigen müssen.

» Gemini JARVIS startet in Kürze

» Ist Gemini JARVIs sinnvoll nutzbar?

Gemini entwickelt große Teile der Google-Apps

Google-intern dürfte man die Auswirkungen der Künstlichen Intelligenz schon sehr stark spüren: Denn laut Google-CEO Sundar Pichai werden mittlerweile 25 Prozent des gesamten Google-Quellcodes von Gemini erstellt. Derzeit kommen den Entwicklern zwar noch auf umfangreiche Review-Aufgaben, aber langfristig wird man wohl deutlich weniger von ihnen benötigen.

» 25 Prozent des Google-Codes stammt von Gemini









Gemini erhält neue Smart Home-Kontrollen

Gemini erhält Smart Home-Kontrollen, mit denen sich viele in Google Home hinterlegte Geräte steuern lassen. Ein wichtiger Schritt zur endgültigen Verabschiedung vom Google Assistant.

» Neue Erweiterung bringt Smart Home-Kontrollen zu Gemini

Gemini bekommt Smartphone-Kontrollen

Nicht nur das Smart Home kann von Gemini schon bald umfangreich kontrolliert werden, sondern auch das Smartphone selbst. Viele lokale Aufgaben sollen sich in Kürze durch eine neue Erweiterung direkt in Gemini und ohne Assistant-Unterstützung erledigen lassen.

» Gemini-Erweiterung ermöglicht Smartphone-Steuerung

Gemini erhält WhatsApp-Unterstützung

Gemini erhält eine WhatsApp-Erweiterung. Es ist die erste Erweiterung für eine App, die nicht aus dem Hause Google stammt. Es gibt Gemini die Möglichkeit, sowohl Nachrichten per WhatsApp zu verschicken als auch Anrufe über die Messenger-App zu führen.

» Neue Gemini-Erweiterung für WhatsApp-Nutzung kommt

