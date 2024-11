Gemini & WhatsApp: Erste Erweiterung für eine externe App startet – Nachrichten schreiben und anrufen

Mit einer wachsenden Zahl von Erweiterungen lässt sich der Funktionsumfang von Gemini immer stärker erweitern bzw. auch auf externe Anwendungen ausdehnen. Jetzt beginnt der Rollout der ersten Erweiterung, die Funktionen aus einer App zu Gemini bringt, die nicht aus dem Hause Google stammt: Erst Nutzer können mit dem Messenger WhatsApp interagieren und dabei auch Nachrichten versenden.



Google startet in Kooperation mit Meta eine erste Brücke zwischen Gemini und WhatsApp: Mit einer neuen Erweiterung ist es in Kürze möglich, dem KI-ChatBot Zugriff auf den Messenger zu geben und darüber grundlegende Funktionen zu nutzen. Ist die Erweiterung erst einmal aktiviert, lassen sich über diese etwa Anrufe per WhatsApp tätigen oder auch Nachrichten versenden. Dazu braucht es nur die üblichen freien Anweisungen sowie die Erwähnung, dass das Ganze mit WhatsApp geschehen soll.

Weil sich die Erweiterung noch in einer breiten Testphase befindet, wird diese zunächst nur wenigen Nutzern zur Verfügung gestellt und im Laufe der nächsten Wochen breiter angeboten und ausgerollt. Sobald sie verfügbar ist, findet ihr sie in der Liste der Gemini-Erweiterungen und könnt sie dort aktivieren. Anschließend lässt es sich für die erwähnten Funktionen nutzen, wobei das derzeit aber nicht vom Sperrbildschirm aus möglich ist. Außerdem wird aktuell nur die englische Sprache für Anweisungen unterstützt.

Solltet ihr noch keinen Zugriff auf die Erweiterung haben oder mit der englischen Sprache Probleme haben, lässt sich das einfach umgehen. Denn der Google Assistant kann schon seit langer Zeit auf WhatsApp zugreifen, sodass ihr einfach diesen bemühen könnt. Ihr müsst daher den Google Assistant über Gemini ansprechen und schon wird die gewünschte WhatsApp-Funktion ausgeführt. Eine etwas wacklige Brücke, die aber sicherlich nicht lange benötigt werden wird.

Google weist darauf hin, dass Nachrichten, die mit Gemini für WhatsApp erstellt werden, nicht Ende-zu-Ende-verschlüsselt sind.

» WhatsApp & Google Lens: Integration der Bildersuche wird getestet – mehr über das Bild erfahren

» Gemini: Neue Smartphone-Kontrollen starten für erste Nutzer – Erweiterung ersetzt Assistant-Funktionen

[Google Support]