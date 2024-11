Switch to Android: Googles Wechsel-App für iPhone-Nutzer heißt jetzt ‚Android Switch‘ + wirbt für Pixel 9

Der Wechsel zwischen den beiden mobilen Ökosystemen Android und iOS ist dank immer stärkerer Konzentration auf die Cloud recht komfortabel möglich, benötigt aber für einige lokale Dinge oder die reibungslose Integration dennoch etwas Unterstützung. Google hat für wechselwillige iPhone-Nutzer seit langer Zeit das Tool Switch to Android im Portfolio. Jetzt erhält dieses einen neuen Namen, ein neues Logo und vielleicht zukünftig eine verstärkte Konzentration auf die Pixel-Smartphones.



Wer von Android zu iOS wechseln möchte, kann das recht komfortabel mit der „Move to iOS“ von Apple tun. Wer den umgekehrten Weg gehen möchte, kann dies einfach mit „Switch to Android“ tun, das ein fester Bestandteil der Neueinrichtung jedes Android-Smartphones ist. Daran wird Google auch nicht rütteln, aber dennoch spendiert man der App nun sowohl ein neues Logo als auch einen neuen Namen. Die App heißt nun Android Switch und erhält ein neues Logo, das die Bedeutung des Wechsels und auch die Transition von Blau (iMessage) auf Grün (RCS) unterstreichen soll.

Das neue Logo sieht schicker und moderner aus, denn es zeigt mehr Dynamik als die ältere Variante. Der neue Name ist eher eine Randnotiz, denn abgesehen von der Installation der App auf dem alten iPhone kommt man mit diesem kaum in Berührung. Und nach erfolgtem Wechsel wird die App sowieso nicht mehr gebraucht. Aussagekräftiger war allerdings die alte Bezeichnung, „Switch TO Android“, die die Richtung eindeutig vorgegeben hat. Ein „Android Switch“ hingegen könnte man auch in die andere Richtung verstehen. Aber sei es drum, der neue Name und das neue Logo dürften nichts an der Nutzung der App verändern.

An der Oberfläche hat sich bis sich auf kleine Details noch nichts getan, unter der Haube soll aber an Neuerungen gearbeitet werden, die jetzt noch nciht sichtbar sind. So soll die Benutzeroberfläche nutzerfreundlicher werden, der Export von iOS zu Android möglicherweise noch mehr Datenpunkte umfassen und auch weiter beschleunigt werden. Interessant ist jedenfalls, dass in der App-Beschreibung jetzt explizit vom Wechsel eines anderen Smartphones oder Tablets auf ein Pixel 9 die Rede ist.

