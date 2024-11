Android TV: Google öffnet sich für noch mehr günstige Dongles – Mindestanforderungen werden gesenkt

Mit Android TV und Google TV betreibt Google gleich zwei Smart TV-Plattformen, die zwar sehr eng miteinander verbandelt sind, aber dennoch eigenständig behandelt werden. Das zeigt sich jetzt in einem interessanten Schritt, der die Neuausrichtung der TV-Plattform unterstreicht: Für diese senkt man jetzt recht überraschend die Mindestanforderungen an die Hardware.



Spannende Entwicklung bei den Smart TV-Plattformen: Während die Mindestanforderungen für Google TV gestiegen und in puncto verfügbarer RAM gar verdoppelt worden sind, geht es bei Android TV in die andere Richtung. Für alle zukünftigen Geräte mit dem Betriebssystem Android TV reicht es, wenn diese über 1 Gigabyte RAM verfügen. Dann dürfen sie allerdings auch nur 1080p anbieten, um eine flüssige Darstellung zu gewährleisten. Soll es 4K sein, müssen 1,5 GB RAM an Bord sein.

Das ist ein interessanter Schritt, der die zukünftige Ausrichtung der Plattform unterstreicht, die eigentlich durch Google TV hätte abgelöst werden können. Doch genau das wird man nicht tun, sondern diese einfach etwas anders im Streamingmarkt positionieren: Während Google TV die Anforderungen erhöht und somit eher auf starken Geräten unterwegs ist, kann Android TV auch auf schwächeren Geräten für den Budget-Massenmarkt (Dongles) zum Einsatz kommen.

Die neuen Anforderungen gelten ab sofort für alle neu zertifizierten Geräte. Da die Grenze gesenkt und nicht erhöht wird, sollte das für keinen Hardwarehersteller und keine geplanten Geräte ein Problem darstellen. Die Anzahl der Geräte mit Android TV dürfte daher eher noch zunehmen. Denn man dürfte die Grenze nicht grundlos nach unten senken, sondern vielleicht bemerkt haben, dass gerade günstige Geräte manchmal an dieser Hürde scheitern, die den Markt erweitern könnten.

[9to5Google]