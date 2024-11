Gemini & Google Home: Smart Home-Steuerung wird jetzt für erste Nutzer freigeschaltet – so funktioniert es

Der Funktionsumfang der KI-Plattform Gemini wächst immer weiter und gibt den Nutzern in recht kurzen Abständen neue Möglichkeiten – jetzt nimmt man den nächsten großen Brocken in Angriff. Erste Nutzer haben jetzt die Möglichkeit, Google Home als Erweiterung zu aktivieren und somit die Smart Home-Steuerung über die Gemini Android-App zu verwenden. Ein großer Schritt in Richtung Assistant-Ablöse.



Gemini hat den Google Assistant auf Android-Smartphones recht schnell ersetzt und bietet einen deutlich größeren Funktionsumfang als die bisherige Assistant-Plattform. Dennoch gibt es einige Bereiche, bei denen Gemini noch Nachholbedaf hat und auf die Unterstützung des Google Assistant angewiesen ist – unter anderem bei der Smart Home-Steuerung. Das ändert sich jetzt, denn erste Gemini-Nutzer erhalten die Möglichkeit, eine Google Home-Erweiterung zu aktivieren.

Die Google Home-Erweiterung für Gemini funktioniert ähnlich wie die Erweiterungen für die anderen Apps von Drive über YouTube bis Maps und wird je nach Anforderung automatisch aktiv oder lässt sich auch gezielt ansprechen. Ihr könnt Gemini einen direkten Befehl per Sprache oder auch Text geben und der KI-Assistant wird diesen versuchen per Google Home-Brücke auszuführen. Laut der Ankündigung reicht der Funktionsumfang von den Bereichen Licht und Power und Klimakontrollen über die Beschattung bis hin zur Mediensteuerung und der Kontrolle von Haushaltsgeräten.

Voraussetzung für die Nutzung ist ein Android-Smartphone oder Tablet, eine installierte und als Standard eingestellte Gemini-App sowie die Nutzung der Oberfläche in englischer Sprache. Erfüllt ihr diese Voraussetzungen, müsst ihr außerdem Zugriff auf die Public Preview haben. Damit habt ihr alle Zutaten, um die Google Home-Erweiterung zu aktivieren. In einigen sicherheitsrelevanten Bereichen kann Gemini derzeit nicht genutzt werden und verweist stattdessen auf die Google Home-App. Dazu zählt der Abruf des Kamerabilds, die Nutzung von smarten Türschlössern oder auch Garagentore.

Es wird nur noch eine Frage der Zeit sein, bis der Google Assistant auch in diesem Bereich vollständig verschwinden kann. Gemini holt schnell auf.

