Android: Googles neue Wetter-App verabschiedet sich von Froggy – darum ist der Wetterfrosch verschwunden

Google hat den Rollout der neuen Pixel Wetter-App zuletzt beschleunigt und sperrt sich auch nicht dagegen, diese für alle Nutzer per Sideload zugänglich zu machen. Dementsprechend ist die Wetter-App mittlerweile weit verbreitet und so manche Nutzer dürften sich fragen, was eigentlich aus dem kultigen Maskottchen Froggy geworden ist. Jetzt erklärt Google den Abschied vom Wetterfrosch.



Wer an das Google-Wetter denkt, hat sicherlich schnell ein Bild von Froggy vor Augen, denn der Wetterfrosch ist seit vielen Jahren auf den mobilen Plattformen im Einsatz und zeigt durch seine statische oder leicht animierte Darstellung die aktuelle Wetterlage. Doch mit dem Start von Pixel Wetter ist Froggy zumindest auf den Pixel-Smartphones verschwunden. Das ist aber kein Versäumnis und wird nachgeholt, sondern war eine bewusste Entscheidung der Google-Designer.

Warum ist Froggy verschwunden?

Viele Nutzer haben sich wohl gefragt, was mit Froggy passiert ist, sodass Googles Pixel-Designer nun in einem Podcast die Antwort gegeben haben: Die kurze Antwortet lautet, dass die Nutzerschaft über den Wetterfrosch gespalten war. Die eine Hälfte mag ihn, die andere Hälfte nicht. Um mit der neuen Wetter-App eine breite Nutzerschaft zu erreichen, hat man sich daher dazu entschieden, Froggy durch lokal passende Animationen zu ersetzen. Für insgesamt 300 große Städte gibt es ein passendes, nur leicht angedeutetes, Motiv.

Froggy war aber nicht nur oberflächlich kontrovers, sondern dürfte einfach nicht mehr in das Pixel-Design passen, das nicht unbedingt für Verspieltheit bekannt ist. Bisherige Froggy-Befürworter sind zwar der Meinung, dass die App dadurch ihre Identität verloren hat und wie jede andere Wetter-App aussieht – was sicherlich nachvollziehbar ist – aber auch daran wird man sich schnell gewöhnen.

