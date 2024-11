Pixel-Smartphones: Das sind die neuen Kameratricks – Leak verrät alle Features von Pixel 10 und Pixel 11

Google wird auch in den nächsten Jahren viele neue Pixel-Smartphones vorstellen, die sich längst in Entwicklung befinden und in einem wichtigen Bereich bei den Leakern gelandet sind: Aus der Tensor-Abteilung sind jetzt alle geplanten Kameratricks der Pixel 10-Smartphones und Pixel 11-Smartphones durchgesickert. In diesem Beitrag zeigen wir euch alle erwarteten neuen Kamerafunktionen, die natürlich stark auf Künstliche Intelligenz setzen.



Die Kamera ist seit jeher eine der wichtigsten Stärken der Pixel-Smartphones und sicherlich auch der Bereich, in dem man Generation für Generation die größten sichtbaren Fortschritte macht. Immer wieder legt Google die Messlatte im Kamerabereich höher, hat damit schon häufig die versammelte Konkurrenz überholt und wird dies auch in den kommenden Generationen tun wollen. Dabei geht es mittlerweile weniger um die reine Bildqualität, die längst exzellent ist, sondern viel mehr um das Einfangen des perfekten Moments und die Nachbearbeitung.

Weil die Kameratricks mittlerweile stark KI-basiert sind und der Tensor-SoC entsprechende Bausteine für das Image-Processing und die Künstliche Intelligenz mitbringt, ist dieser ein wichtiger Bestandteil der Kamera-Infrastruktur. Vor wenigen Tagen gab es einen größeren Leak im gChip-Team, der uns einen Einblick in die kommenden Chip-Generationen gibt und dabei auch die geplanten Kameratricks verraten hat. Allerdings nur grobe Umschreibungen und Arbeitstitel, sodass viele Informationen noch recht vage sind.

Hier findet ihr eine schnelle Auflistung der derzeit in Entwicklung befindlichen Kameratricks. Natürlich kann es durch Entwicklungsprobleme zu Verzögerungen kommen, vielleicht kommen noch neue Optimierungen dazu oder so manches Konzept dreht sich noch in die andere Richtung. Vor allem das mittlerweile recht enge Zusammenspiel aus Kamera-Hardware, SoC, Kamera-App sowie Google Fotos und der Gemini-KI dürfte die Entwicklung nicht leicht machen.









Video Generative AI

Dabei dürfte es sich um eine starke Videobearbeitung handeln, die den Inhalt wirklich verstehen und diesen daher sinnvoll verändern oder optimieren können soll. Die Rede ist von „Post-capture Generative AI-based Intuitive Video Editing“.

Speak to Tweak

Mit Produkten wie dem Magic Editor ist die Bildbearbeitung heute ein Kinderspiel, doch Google will es wohl noch einfacher machen. Mit „Speak two Tweak“ sollen Nutzer ihre Wünsche einfach verbal äußern und Gemini die entsprechenden Anpassungen vornehmen.

Sketch to Image

Eine spaßige Funktion, die sicherlich auch praktische Anwendungsfälle haben wird: Der Nutzer kritzelt ein Bild und die KI macht daraus ein echtes Foto.

Magic Mirror

Über diese Funktion ist bisher nichts bekannt. Mirror dürfte sich wohl auf die Frontkamera beziehen. Vielleicht eine Erweiterung der Add Me-Funktion auf Basis von zwei Kameras.

Video relight

Mit dieser Funktion sollen Nutzer die Ausleuchtung eines Videos nachträglich bearbeiten können. Ähnlich wie das heute für alle Nutzer verfügbare „Portrait Light“ für die nachträgliche Ausleuchtung von Fotos.

Cinematic Blur wird stärker

Cinematic Blur für den starken Kinoeffekt bei Smartphone-Videos wird leistungsfähiger. Dieses soll künftig auch mit 4K-Videos bei 30FPS funktionieren.

Ultra Low Light

Wir hatten bereits über die Pixel-Gesichtserkennung im Dunkeln berichtet, die vielleicht auch in anderen Bereichen funktionieren könnte. Mit Ultra Low Light sollen sich Nachtvideos auch bei einer Helligkeit von 5 bis 10 Lux aufnehmen lassen.

Lokales Stable Diffusion

Die Stable Diffusion-Bildbearbeitung funktioniert bisher nur durch die Cloudanbindung, soll durch einen stärkeren Tensor-SoC zukünftig aber auch lokal nutzbar sein.









Tensor G5 legt bei Videoaufnahmen nach

Die Kameras sind schon lange dazu in der Lage, der Chip bisher aber noch nicht: Ab dem Tensor G5 sollen Nutzer 4K-Videos mit 60FPS aufnehmen können. Derzeit sind nur 4K mit 30FPS möglich.

Pixel 11 mit 100x-Zoom

Die Pixel 11-Smartphones sollen bis zu 100x Zoom unterstützen. Wie sich das aus Kamera-Hardware und Bild-KI zusammensetzt, ist bisher noch nicht bekannt.

—

Es bleibt abzuwarten, wie weit Google für all diese Features in puncto Hardware nachlegen wird. Irgendwann ist eine physikalische Grenze erreicht, die sich kaum überwinden lässt. Und es ist anzunehmen, dass Google und die anderen Smartphone-Hersteller mittlerweile an diese gestoßen sind. Denn die Vermutung, dass Google die Kameraleiste der Pixel-Smartphones schrumpfen lässt, legt nahe, dass man sich im Optimierungsmodus befindet und keine großen Qualitätssprünge mehr erwartet, die nicht auf Software basieren.

