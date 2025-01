Google Store: Google eröffnet noch mehr Geschäfte – zwei bis drei neues Stores öffnen in diesem Jahr

Google hat schon vor einiger Zeit den stationären Handel für sich entdeckt und wird diesen noch recht überschaubaren Geschäftsbereich auch in diesem Jahr weiter ausbauen. Die Anzahl der hauptsächlich für den Hardware-Verkauf und die Produktpräsentation konzipierten Shops wird nun auf sieben erhöht, denn schon in wenigen Monaten soll in Texas der mittlerweile siebte Google Store eröffnen. Wann beginnt der Sprung außerhalb der USA?



In den USA gibt es mittlerweile eine Handvoll Google Stores, wobei das Unternehmen trotz mittlerweile wohl abgeschlossener Testphase noch immer sehr langsam expandiert und wohl keine Eile damit hat, ein größeres Netz an eigenen stationären Geschäften aufzubauen. Mittlerweile betreibt Google sechs Geschäfte und wird in diesem Jahr die Türen zu Nummer 7 und Nummer 8 öffnen. Der siebte Store soll in Kürze in Austin, Texas eröffnen. Über den achten Store – denn man plant mit zwei pro Jahr – ist bisher noch nichts bekannt geworden.

Der neue Store wäre der erste Texas und damit Googles Eintritt in den bereits fünften Bundesstaat der USA. Mit zwei Stores in New York und zwei in Kalifornien ist man an den beiden großen Küsten vertreten und mit Texas wagt man den Sprung in die Mitte der USA. Die weiteren Stores befinden sich in Massachusetts sowie in Illinois, die beide 2024 eröffnet wurden. Hier eine schnelle Übersicht der aktuellen Stores:

New York: Chelsea (2021), Williamsburg (2022)

Chelsea (2021), Williamsburg (2022) Kalifornien: Mountain View (2023), Santa Monica (geplant 2024, noch nicht eröffnet)

Mountain View (2023), Santa Monica (geplant 2024, noch nicht eröffnet) Massachusetts: Newbury Street (2024)

Newbury Street (2024) Illinois: Oakbrook (2024)

Mit gerade einmal acht Stores nach vier Jahren kann man nicht unbedingt von einer schnellen Expansion sprechen. Sollten die Stores gut ausgelastet sein und ihre Ziele erreichen, wäre eine Beschleunigung aber sicherlich denkbar. Ob langfristig auch Stores außerhalb der USA geplant sind, lässt sich noch nicht sagen. Und wenn es so sein sollte, wäre sicherlich wie üblich London der erste Anlaufpunkt für den Sprung über den großen Teich.

Zum Vergleich: Apple betreibt 530 Stores in 27 Ländern, davon mit 271 ziemlich genau die Hälfte innerhalb der USA.

