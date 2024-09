Android Auto: Großes Update für die Google Maps Navigation – Spurführung, Verkehrsstörungen und mehr

Die Google Maps Navigation ist ein zentraler Bestandteil von Android Auto und gleichzeitig sicherlich eine der meistgenutzten Apps auf der Infotainment-Plattform. Jetzt bringt Google einen Schwung an Verbesserungen in die App, die wir in diesem Artikel noch einmal übersichtlich zusammenfassen. Es geht um mehr Komfort sowie im weitesten Sinne eine gesteigerte Sicherheit während der Fahrt.



Die Infotainment-Plattform Android Auto dürfte von den meisten Nutzern hauptsächlich zur Navigation und parallel zum musikalischen Entertainment genutzt werden. Vielleicht wird noch die eine oder andere Nachricht diktiert oder ein Telefonat geführt, aber grundsätzlich steht die Navigation meist im Mittelpunkt. Jetzt hat das Team von Google Maps eine Reihe von Neuerungen angekündigt oder bereits ausgerollt, mit dem die Navigation einen weiteren Schritt nach vorn machen und sowohl den Komfort als auch die Sicherheit erhöhen soll.

Verkehrsstörungen melden

Endlich haben Google Maps-Nutzer auch unter Android Auto die Möglichkeit, Verkehrsstörungen zu melden. Dafür gibt es einen neuen Plus-Button an der Oberfläche, der ständig verfügbar ist und nur einen weiteren Schritt benötigt: Einfach im aufploppenden Overlay die Art der Verkehrsstörung auswählen (siehe Screenshot) und schon ist die Meldung abgeschickt. Nehmen die Algorithmen diese Meldung an, werden alle anderen Autofahrer vor dem Hindernis, dem Stau, der Baustelle oder einer sonstigen Störung gewarnt.

» Verkehrsstörungen mit Google Maps in Android Auto melden









Navigation zeigt detailliertere Spurführung

Ein weiterer Beitrag zum Komfort und in weiterer Folge auch der Verkehrssicherheit: Die Google Maps Navigation zeigt jetzt deutlicher als bisher, in welcher Spur sich der Autofahrer bewegen sollte, um stets am richtigen Weg zu sein, rechtzeitig auf die nächste Abfahrt zu wechseln oder nicht zu früh auszufahren. Gerade auf der Autobahn mit mehreren Ausfahrten nacheinander ist das ein sehr hilfreiches Tool und jetzt dank deutlich gewachsener Größe und Darstellung einfacher ablesbar.

» Google Maps Spurführungn ist jetzt deutlicher

Zwischenziele einfacher hinzufügen

Wird während einer aktiven Navigation nach einem Ort gesucht, lässt sich dieser jetzt mit einem neuen Button direkt als Zwischenziel einstellen. Einfach suchen, Button drücken oder die Sprachanweisung nutzen und schon ist der gesuchte Ort ein Teil der folgenden Navigation.

» Google Maps Zwischenziele einfacher hinzufügen

