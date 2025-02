Gemini Update: Neue Bildgeneratoren, Erweiterungen, Ask Google Fotos, Waffen-Einsatz und Abhängigkeit

Auch der Start in den Februar hat uns viele neue Informationen und Einblicke rund um Gemini beschert, das in dieser Woche wieder einige Schritte rund um die Integration in die Google-Produkte gemacht hat und vor allem die KI-Umgebung weiter aufräumt. Natürlich haben wir euch auch in den letzten sieben Tagen wie gewohnt zeitnah über alle wichtigen Entwicklungen informiert, die wir in unserem Gemini Update noch einmal übersichtlich zusammenfassen.



Gemini bleibt der absolute Mittelpunkt vieler Google-Projekte und hat uns auch in dieser Woche wieder in vielen Themen begleitet: Wir haben euch den Bildgenerator vorgestellt, über die Google-Abhängigkeit gesprochen, über das Waffenverbot berichtet, die Erweiterungen gezeigt und vieles mehr. Hier findet ihr eine schnelle Übersicht über die Entwicklungen der letzten sieben Tage. Für mehr Informationen klickt einfach auf die verlinkten Artikel.

Gemini schafft Google-Abhängigkeit

Den Smartphone-Herstellern fällt schon seit längerer Zeit nicht mehr viel ein, sodass sie die vielen neuen KI-Möglichkeiten sehr dankbar aufnehmen und praktisch nur noch KI-Smartphones verkaufen. Das hilft kurzzeitig, schafft allerdings eine noch sehr viel größere Google-Abhängigkeit als bisher, denn die KI liegt nicht auf den Geräten, sondern meist vollständig in den Händen von Google Gemini.

» Smartphone-Hersteller machen sich von Google Gemini abhängig

Whisk als grafischer Bildgenerator

Um das Erstellen von Bildern mit einer Künstlichen Intelligenz so leicht wie möglich zu machen, hat Google den neuen Aufsatz Whisk geschaffen. Dieser soll als eine Art grafische Benutzeroberfläche für Prompts fungieren und es ermöglichen, dass die Nutzer ganz ohne lange Sätze zu ihrem gewünschten Ergebnis kommen. Wir zeigen euch, was mit Whisk möglich ist und wie es sich von Imagen und Co unterscheidet.

Pixel Glass-Modelle im Vergleich

Google wird gleich zwei Pixel Glass-Modelle auf den Markt bringen, die sich vollkommen voneinander unterscheiden. Die eine Variante bringt eine digitale Brille in schlankem Design und als tägliches Helferlein. Die zweite Variante ist eine echte Taucherbrille, die das Sichtfeld vollständig verdeckt und dadurch ein Abtauchen in die virtuellen Realitäten ermöglicht. Der einzige gemeinsame Nenner ist Gemini, das auf beiden Brillen bereitsteht und nützliche Informationen einblenden soll.

» Das sind Googles smarte KI-Brillen Pixel Glass

Google Fotos fährt Ask-Funktion zurück

Google Fotos fährt die Ask-Funktion ein klein wenig zurück, denn statt diese direkt zu öffnen, wird jetzt wieder die klassische Suchfunktion vorgeschaltet. Mit dieser können die Nutzer ihre Foto-Datenbank durchsuchen, ohne dass sie aufwendige Prompts nutzen müssen oder Antworten erhalten, die sie eigentlich gar nicht benötigen. Es ist das erste Mal, dass ein Gemini-verbundenes Produkt einen Schritt zurück macht.

» Google Fotos bringt klassische Suchfunktion wieder zurück

Gemini-Erweiterungen am Sperrbildschirm nutzen

Die Gemini-Erweiterungen lassen sich unter Android jetzt auch am Sperrbildschirm nutzen. Damit wird es möglich, auf Kalender, Kontakte, Notizen und ähnliche Dinge direkt vom Lockscreen aus zuzugreifen, ohne dass das Smartphone davor entsperrt werden muss. Gilt aber längst noch nicht für alle verfügbaren Erweiterungen, sondern nur für die aus dem Hause Google.

» Gemini-Erweiterungen können jetzt am Android-Sperrbildschirm genutzt werden

Google erlaubt Gemini für Waffen

Das sorgt für Bedenken und schon jetzt für interne und externe Proteste: Google hat den wichtigen Paragrafen gestrichen, dass man keine Künstliche Intelligenz für den Einsatz im Krieg oder im Verbund mit Waffen entwickeln oder anbieten will. Stattdessen will man stärker prüfen, aber sich vor keinem dieser Anwendungsbereiche mehr verschließen. Das ist enttäuschend, kommt aufgrund der Konkurrenzsituation aber kaum überraschend.

Gemini 2.0 startet jetzt in zwei neuen Varianten

Google startet das neue KI-Modell Gemini 2.0 jetzt für alle Nutzer in gleich zwei neuen Varianten. Experimentierfreudige Nutzer können jetzt das neue Gemini Flash Thinking Experimental ausprobieren sowie Gemini Flash Pro Experimental für Advanced-Abonnenten testen. Beides auf Basis von Gemini 2.0, das zunächst nur in der experimentellen Flash-Variante zur Verfügung stand. Damit stehen jetzt schon mehr als fünf unterschiedliche Varianten für die Nutzer zur Verfügung, die einfach ausgewählt und sehr schnell gewechselt werden können.

» Google startet Gemini 2.0 als Flash und Pro Experimental

Gemini-Werbespots für den Super Bowl

Auch beim Super Bowl soll Gemini einen großen Auftritt haben, denn Google hat gleich zwei neue Werbespots produziert, die in der Werbepause des großen Spiels am Sonntag gezeigt werden sollen. Zum einen präsentiert man Gemini Live als Einzelprodukt sowie Gemini auf den Pixel 9-Smartphones. Wir zeigen euch die beiden Werbespots inklusive einer von Gemini selbst erstellten Inhaltsangabe der beiden Videos.

» Google bewirbt Gemini und Pixel zum Super Bowl

