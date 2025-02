Pixel Watch: Adaptives Aufladen soll Akku-Lebensdauer deutlich verlängern – neue Funktion kommt (Teardown)

Für Besitzer einer Pixel Watch könnten die nächsten Monate interessant werden, denn nach einer längeren Pause stehen große Updates vor der Tür – und jetzt wurde eines davon bereits im Rahmen eines Teardowns entdeckt. Durch ein adaptives Laden will man die Akku-Lebensdauer verlängern und dafür sorgen, dass dieser erst kurz vor der prognostizierten Nutzung auf die vollen 100 Prozent geladen wird.



Auf den Pixel-Smartphones gibt es schon seit langer Zeit das adaptive Aufladen, das dafür sorgt, dass der Ladevorgang nicht stumpf von Null auf 100 abläuft, sondern dieser KI-basiert gesteuert wird. Es geht darum, dass das Smartphone erst kurz vor der prognostizierten Nutzung auf 100 Prozent aufgeladen wird, während die ganze Zeit zuvor nur wenig geladen und der Akku bis maximal 80 Prozent gefüllt wird. Das hat sich bewährt und dürfte bei den meisten Nutzern sehr gut funktionieren.

Jetzt steht genau diese Funktion auch bei der Pixel Watch vor der Tür, wo sie vielleicht noch mehr Sinn ergibt. Denn eine Smartwatch wird normalerweise nicht so häufig geladen wie ein Smartphone und auch nicht so enorm in Anspruch genommen wie das mobile Gerät in der Hosentasche. Daher lässt sich mit dem adaptiven Aufladen die Akku-Lebensdauer verlängern und selbst wenn die Algorithmen einmal daneben greifen, ist eine auf 80 Prozent statt 100 Prozent aufgeladene Smartwatch kein großes Drama.

Ein Teardown hat ergeben, dass Nutzer schon bald dieses Feature erhalten werden und die Smartwatch entsprechend konfigurieren können. Details zu den Möglichkeiten sowie der Funktionsweise sind bisher noch nicht bekannt, doch weil es auf den Smartphones schon seit langer Zeit verfügbar ist, sollte es dabei keine größeren Überraschungen geben. Die interessante Zeile beim Teardown ist allerdings, dass das Smartphone die Smartwatch-Routinen lernt und den Aufladevorgang entsprechend steuert. Warum man das allerdings auf das Smartphone auslagern sollte, scheint noch nicht ganz nachvollziehbar.

Gut möglich, dass diese Funktion schon im nächsten Monat im Rahmen eines Pixel Feature Drop angekündigt wird. Denn nach einer langen Update-Pause seit November 2024 dürften die Smartwatches im März wieder einen größeren Teil der Updates ausmachen.

