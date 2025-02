Google Maps: Neue Fahrzeuge für die Navigation starten – Modell und Farbe auswählbar (Screenshots)

Die Google Maps Navigation ist eine der am häufigsten genutzten Apps im Fahrzeug und soll es den Fahrern möglichst leicht machen, die visuell dargestellten Routenanweisungen zu verstehen. Um das zu erleichtern und auch die Darstellung dem eigenen Geschmack anzupassen, werden jetzt für viele Nutzer neue Fahrzeugdarstellungen ausgerollt. Es kann aus mehreren Fahrzeugtypen ausgewählt und deren Farbe angepasst werden.



Natürlich richtet sich der Blick im Auto meist nach vorn, doch auch der schnelle Blick auf das Display für die Navigation gehört längst dazu und sollte eine Darstellung liefern, die von den Nutzern sehr schnell gelesen werden kann. Jetzt bringt das Google Maps-Team eine neue Anpassung in die App, die sich schon vor einigen Monaten erstmals gezeigt hat: Statt des Navigationspfeils lassen sich jetzt sehr viel mehr Autos als bisher auswählen, die den blauen Pfeil und dessen Standort sowie Blickrichtung ersetzen.

Jetzt wird für viele Nutzer die erweiterte Auswahl von Fahrzeugen ausgerollt, die in den Einstellungen sichtbar ist und die Anpassung des dargestellten Icons auf der Karte ermöglichen. Statt wie zuvor nur aus zwei Fahrzeugtypen wählen zu können, gibt es nun eine Reihe von neuen Formen, mit denen man alle wichtigen Typen abdecken will: Zusätzlich zu den bisher verfügbaren generischen Darstellungen sowie des simplen Richtungspfeils gibt es nun den Sportwagen, den Pickup, den Van, eine Limousine sowie einen Kleinwagen. Auf den Bildern hier im Artikel könnt ihr sie alle sehen.

Aber die Nutzer können nicht nur den Fahrzeugtyp auswählen, sondern auch die Farbe festlegen und damit die Personalisierung noch eine Stufe weiter bringen. Die verfügbaren Farben ändern sich nicht und stehen jeweils für jedes Fahrzeug zur Verfügung.









Auf obigen Screenshots seht ihr eine Auswahl an möglichen Fahrzeugen und Farben, die nun zur Verfügung stehen. Es gibt acht verschiedene Farben, was in Kombination mit den insgesamt sieben Fahrzeugen schon eine große Auswahl bietet. Tendenziell sollte man damit schon viele Fahrzeuge abdecken können und somit auch diese Spielerei optimieren. Die beiden seit jeher verfügbaren comic-artigen Fahrzeuge stehen weiter zur Verfügung, lassen sich aber nicht farblich anpassen. Vielleicht könnt ihr mit dieser Auswahl euer eigenes Fahrzeug nachbasteln oder zumindest eine TEndenz erreichen – ist doch auch ganz nett.

Wünschenswert wäre es vielleicht noch, wenn man nicht nur die Farbe der Fahrzeuge, sondern auch des klassischen Pfeils anpassen könnte. Ich bin selbst ein Freund von wenig Ablenkung und nutze daher seit jeher den Pfeil statt der Fahrzeuge, denn dieser lässt sich schneller erkennen. Aber dieser kann weder in Form noch in Farbe angepasst werden. Vielleicht kommt das noch als zusätzliches Goodie nach dem Rollout der anpassbaren Fahrzeuge, aber hoffen würde ich darauf in den nächsten Jahren nicht. Da sich der Pfeil aber nicht ganz so gut von der Karte abhebt wie ein Fahrzeug und es ist ein unwichtiger Bereich ist, wird es wohl lange Zeit so bleiben.

Die neue Auswahl zeigt sich bei vielen Beta-Nutzern, ist aber auch schon in der stabilen Version der App aufgetaucht. Nutzer von iOS haben diese Auswahl schon länger – sie ist also etabliert.

