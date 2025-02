Android Auto: Google Maps Navigation wird optimiert – neue Oberfläche wieder zurückgezogen (Screenshots)

Ohne Frage gehört die Google Maps Navigation zu den am häufigsten genutzten Apps in Android Auto und ist somit ein Teil der Standardoberfläche während der Fahrt. Kürzlich wurde eine vermeintlich verbesserte Oberfläche ausgerollt, die je nach verwendeter Displaygröße nicht unbedingt vorteilhaft gewesen ist. Das haben auch die Designer erkannt und rollen jetzt eine Optimierung aus, die die einzelnen Elemente wieder an die gewohnte Stelle bringen.



Die Google Maps Navigation ist recht gut darin, den Nutzern sowohl eine übersichtliche Oberfläche als auch genügend Informationen zu liefern, ohne dass es überfrachtet wird. Es braucht nur klare Navigationsanweisungen, einen deutlich erkennbaren Standort und Streckenverlauf und ansonsten nur wenige Elemente. Bei Fahrzeugen mit breiten Displays ist das einfach, doch bei den nach wie vor sehr häufig genutzten schmalen Displays fehlen nicht nur einige Buttons, sondern es gab auch ein sehr unvorteilhaftes Update. Dieses wird jetzt zurückgezogen.

Mit dem Update, das seit etwa Mitte Januar für erste Nutzer ausgerollt wurde, wurde die Kartenansicht der Google Maps-App zentriert und die Position des Fahrzeugs entsprechend vollständig in die Mitte des Displays gebracht. Außerdem wurde die Karte über die gesamte Displayfläche gestreckt, was nur auf dem Papier eine gute Idee war und vorab wohl nicht mit allen Displaygrößen getestet wurde. Denn dadurch ergab es sich, dass bei vielen Nutzern die Bedienelemente plötzlich im Weg gewesen sind und den Blick auf die vor einen liegende Strecke versperrt wurde. Die Elemente haben es einfach verdeckt – auf den Screenshots hier im Artikel anhand der ausgeklappten Suchleiste zu sehen.

Auf dem ersten Bild in diesem Artikel könnt ihr die zuvor genutzte Variante sehen und auf dem zweiten Foto ist die neue Oberfläche abgebildet. Jetzt, zwei Wochen später, gilt das wieder umgekehrt. Denn Google nimmt die Änderungen zurück. Es ist deutlich zu sehen, dass die getestete Positionierung nicht ganz vorteilhaft gewesen ist. Denn durch das Strecken der Karte wandern die Overlays automatisch in Richtung der Kartenmitte und erzielte somit den umgekehrten Effekt, den man eigentlich erreichen wollte. Daher ist es nicht verwunderlich, dass es sofort Kritik gab.

Googles Designer haben auf die Kritik gehört und diese Oberfläche erst einmal wieder aufs Abstellgleis geschoben. Ein serverseitig ausgerolltes Update bringt die alte Variante zurück, wobei aber nicht gesagt ist, dass diese jetzt auf Dauer verwendet werden wird. Die Konzentration auf größere Displays wird sicherlich anhalten – was wohl auch vernünftig ist – aber ein Testlauf auf kleineren Exemplaren sollte man in Zukunft nicht mehr vergessen.

