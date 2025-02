Apple schützt Google: US-Kartellverfahren soll pausiert werden – Apple fürchtet um Suchmaschinen-Milliarden

Google wird sich in den USA in diesem Jahr einem Kartellverfahren stellen müssen, das sich vermutlich über einen langen Zeitraum ziehen wird und große Veränderungen bringen könnte – nicht nur für Google selbst. Jetzt erhält das Unternehmen unerwartete Schützenhilfe vom vermeintlich größten Konkurrenten: Apple fordert eine Einstellung des Verfahrens oder zumindest eine umfangreiche Einbindung in die Untersuchungen im Vorfeld. Man fürchtet um sehr viel Geld.



Das US-Kartellverfahren wird für Google große Folgen haben, und das wohl auch vollkommen unabhängig vom Ausgang. Denn es geht um die Marktmacht der Suchmaschine, um die Milliarden-Zahlungen an die Smartphone-Hersteller, um die Verbreitung des Chrome-Browsers und einige weitere Dinge, die in diesem ganzen Konstrukt zusammenhängen. Im schlimmsten Fall könnte Google jegliche Zahlungen einstellen müssen, die Kontrolle über Android abgeben und den Chrome-Browser verkaufen müssen. Was wiederum weitere Abhängigkeitsketten im Hintergrund beeinflussen könnte.

Jetzt bekommt man überraschende Schützenhilfe von einem Unternehmen, das sich in den letzten Jahren nicht unbedingt als Google-Freund positioniert hat: Apple. Der iPhone-Hersteller will jetzt in das Verfahren eingebunden werden und sich auf Googles Seite schlagen. Denn man ist der Meinung, dass Google unvorteilhafte Prioritäten setzen und eher den Chrome-Verbleib als die Suchmaschinen-Zahlungen verteidigen könnte. Das wäre für Apple schwer zu verdauen, denn man erhält von Google Jahr für Jahr mehr als 20 Milliarden Dollar – und die einzige Gegenleistung besteht darin, die Suchmaschine nicht zu ändern.

Für Apple geht es also nicht unbedingt darum, Googles Geschäftsmodell zu verteidigen, sondern sich diese 20 Milliarden Dollar Umsatz mit einer 100%-Marge zu sichern – auch für das reichste Unternehmen der Welt eine riesige Summe. Denn Apple hat schon vor einigen Wochen durchblicken lassen, dass man keine Alternative zu Google hat und die Suchmaschine wohl auch weiterhin verwenden würde – dann eben ohne die 20 Milliarden Dollar zu erhalten. Klar, dass man das nicht einfach so hinnehmen möchte.

Aber für Apple scheint das nicht nur ein Nebeninteresse zu sein, sondern man dürfte sich mit vollem Gewicht in das Verfahren legen. Denn in einem ersten Statement beschließt das Unternehmen mit der Feststellung, dass Apple durch ein negatives Google-Urteil irreparablen Schaden nehmen würde. Klingt dramatischer, als es wirklich ist, denn Apple kann diese 20 Milliarden Dollar natürlich verkraften. Wir dürfen gespannt sein, ob auch andere Nutznießer sich einbringen und ihre lukrativen Geldströme verteidigen wollen werden.

