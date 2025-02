Google Maps: Pins werden durch kleine Punkte ersetzt – neue Darstellung für kleinere Zoomstufen (Galerie)

Die Kartenplattform Google Maps feiert in diesen Tagen ihren 20. Geburtstag und könnte anlässlich dessen an einigen Stellen einen neuen Anstrich erhalten, der sich jetzt bei ersten Nutzern zeigt. Den ohnehin schon seit längerer Zeit zurückgefahrenen Pins geht es weiter an den Kragen, denn diese werden bei einem aktuellen Testlauf durch kleine farbige Punkte ersetzt, die je nach Zoomstufe kaum sichtbar sind.



Die ikonischen Pins sind ohne Frage eines der Markenzeichen von Google Maps, denn nicht umsonst gibt es sie in unzähligen Formen, sie sind Teil des Logos und erfüllen durch ihre Formgebung praktische Zwecke. Dennoch hat man im vergangenen Jahr damit begonnen, die Pins neu zu formen und jetzt zeigt sich in einem doch recht breiten Testlauf, dass die durch Nutzer gesetzten Pins in kleineren Zoomstufen ausgeblendet werden sollen.

Wie ihr auf obigen Screenshots sehen könnt, waren die Pins in einer kleineren Zoomstufe lange Zeit vollständig auf der Karte sichtbar und wurden auch nicht verkleinert. Je weiter herausgezoomt wurde, desto mehr konnten sich diese auch überlappen und somit kaum noch sichtbar sein. Um das Aufzuräumen, werden die Pins jetzt durch farbige kleine Punkte ersetzt, die deutlich weniger Fläche in Anspruch nehmen.

Anhand der Farbe ist dennoch weiterhin zu erkennen, welche Art von Inhalt sich hinter dem Pin befinden könnte. Rot für das Herz, Gelb für den Stern und Grün für eine Markierung. Die Kategorisierung übernehmen die Nutzer bekanntlich selbst, sodass schnell klar sein sollte, was sich hinter einer Markierung befindet. Das Ziel ist es ganz klar, mehr Übersicht zu schaffen – gerade in den Bereichen, in denen die Nutzer viele Marker setzen. Davon ausgenommen sind wohl Werbe-Pins, mit denen Google Maps monetarisiert wird.

Diese Variante hat es vor gut eineinhalb Jahren übrigens schon einmal gegeben, wurde damals aber recht schnell wieder zurückgezogen. Dass es jetzt zurückkommt, zeigt, dass die Designer weiterhin an der Übersicht schrauben wollen.

» 20 Jahre Google Maps: Die Kartenplattform feiert Geburtstag; so hat alles begonnen (Screenshot & Video)

[9to5Google]

