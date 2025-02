Android: Wie spät ist es wirklich? Benachrichtigung soll über Wechsel der Zeitzone informieren (Teardown)

Wer ab und an im Ausland unterwegs ist, wird eine praktische Funktion von Android kennen, die dafür sorgt, dass ihr stets die aktuelle Uhrzeit basierend auf eurem Standort erhaltet – meist parallel zur eigenen Heimatzeit. Dieser Wechsel geschieht vollautomatisch und jetzt zeigt sich eine neue Funktion, die die Nutzer über die Zeitzonen-Umstellung informiert.



Sobald das Android-Smartphone die Landesgrenze überquert und sich entsprechend in einem ausländischen Mobilfunknetz einloggt, wird die Uhrzeit automatisch an die jeweilige Zeitzone angepasst. Selbst wenn die Zeitzone nicht verlassen wird, sind oftmals zwei Uhrzeiten auf dem Sperrbildschirm zu sehen – einmal die lokale Zeit und zum Zweiten die Zeit im eingestellten Heimatort. Das ist sehr praktisch, um stets beide Uhrzeiten im Blick zu haben.

Bisher ist es so, dass dieser Wechsel automatisch geschieht und man sich als Nutzer keine Gedanken über den Zeitzonenwechsel machen muss. Dabei wird es auch bleiben, doch zusätzlich können sich die Nutzer laut einer geleakten Funktion in Zukunft darüber informieren lassen, dass das Smartphone einen Zeitzonenwechsel vorgenommen hat. Auf obigem Screenshot könnt ihr den entsprechenden Schalter sehen, der sich schon bald in den Uhrzeit-Einstellungen befinden soll.

Das kann sehr praktisch sein, wenn man eine etwas längere Reise auf sich nimmt und durch mehrere Zeitzonen fährt bzw. fliegt. Denn dann wird es zu mehreren Wechseln kommen und irgendwann weiß man vielleicht gar nicht mehr so genau, wie spät es eigentlich gerade ist. Vermutlich kommen nur die allerwenigsten Nutzer regelmäßig in diese Situation – wobei das in den USA sicherlich eine größere Geschichte ist als in Europa – aber dennoch kann es hilfreich sein.

Aktuell zeigt sich diese Funktion nur im Rahmen eines Teardown und konnte bisher auch noch nicht ausprobiert werden, aber es ist zu erwarten, dass das Feature schon mit einem der nächsten System-Updates für alle Nutzer ausgerollt wird.

