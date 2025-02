Leben wir in einer Parallelwelt? Googles starker neuer Quantenchip soll Multiversum-Theorie beweisen

Das Unternehmen Google ist in sehr vielen Branchen aktiv und forscht auch in Bereichen, die aktuell noch nicht unbedingt zum Kerngeschäft gehören – aber vielleicht noch zu einem solchen werden könnten. Dazu zählen auch die recht hohen Investitionen im Bereich der Quantencomputer und der riesigen Herausforderungen, die diese mitbringen. Kürzlich konnte man dabei eine mehr als interessante Entdeckung machen: Laut Googles Forschen leben wir in einem Multiversum mit unendlich vielen Parallelwelten.



Das Universum ist so groß, dass der Mensch es wohl niemals vollständig verstehen können wird – sei es aufgrund seiner Dimensionen oder einfach der Tatsache, dass so manche Dinge unser menschliches Verständnis bei weitem übersteigen. Eines dieser Dinge, die außerhalb unserer Vorstellungskraft liegen, ist die Theorie des Multiversums. Damit wird eine Parallelwelt beschrieben, von der es unendlich viele geben könnte. Bisher ist das reine Theorie und eigentlich im Bereich der Mythen einzuordnen – aber wirklich widerlegen oder beweisen lässt sich das nicht. Sollte uns ausgerechnet eine Zufallsentdeckung einen Schritt weiter bringen?

Denn ausgerechnet Googles Abteilung für Quantencomputer will kürzlich eine Art Beweis dafür gefunden haben, dass wir tatsächlich in einem Paralleluniversum im unendlich großen Multiversum leben. Lest dazu den folgenden kurzen Auszug aus dem Blog:

Auszug aus dem Google-Blog

[Willow] performed a computation in under five minutes that would take one of today’s fastest supercomputers 1025 or 10 septillion years. If you want to write it out, it’s 10,000,000,000,000,000,000,000,000 years. This mind-boggling number exceeds known timescales in physics and vastly exceeds the age of the universe. It lends credence to the notion that quantum computation occurs in many parallel universes, in line with the idea that we live in a multiverse.