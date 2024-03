Google GMail: Keine versehentliche Homescreen-Rückkehr mehr – „predictive back“ startet für Android 14

Schon im Rahmen der Vorschau auf Android 14 hat Google die Funktion „predictive back“ gezeigt, die es für die Nutzer deutlich transparenter machen soll, welche Auswirkung die Zurück-Funktion haben wird. Jetzt wird dieses Feature in der Einzelumsetzung für GMail ausgerollt und zeigt den Nutzern beim Betätigen der Zurück-Geste, welche Aktion sie erwarten können.



Mit „predictive back“ will Google das Problem angehen, dass die Zurück-Taste unter Android manchmal unvorhergesehene Dinge auslöst. Manchmal geht man nur einen Schritt zurück, manchmal wird etwas neu geladen und in anderen Fällen geht es zurück auf den Homescreen. Weil gerade Letztes sehr ärgerlich sein kann, kann diese Funktion sehr hilfreich sein. Denn diese zeigt noch während der Ausführung der Zurück-Geste an, welche Aktion zu erwarten ist. Auf den folgenden Screenshots könnt ihr das für GMail sehen.

Geht es zurück auf den Homescreen, ist im Hintergrund der Homescreen zu sehen, während sich die aktive Ansicht verkleinert. Geht es zurück in den Posteingang oder einen anderen Ordner, ist das ebenfalls zu sehen. Möchte man das nicht, lässt sich die Aktion durch das Zurücknehmen der Geste bzw. Nichtbeenden der Geste noch stoppen. Das muss man sich vielleicht ein wenig selbst antrainieren, ist aber die beste Möglichkeit, um vorab informiert zu sein.

Bisher ist dieses Feature nicht global für Android 14 aktiviert und muss über die Entwickleroptionen freigeschaltet werden. Unabhängig davon funktioniert es dennoch mit der neuesten Version der GMail-App (2024.03.03.x). Nutzbar allerdings nur unter Android 14.

