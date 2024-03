Google Chrome 123 ist da! Verbesserungen für Webentwickler, neue CSS-Funktionen und mehr (Video)

Und schon wieder sind einige Wochen seit dem Release der letzten Chrome-Version vergangen, sodass Google jetzt mit dem gestaffelten Rollout von Chrome 123 beginnen kann. Seit wenigen Stunden wird die neue Version für alle Nutzer als Update angeboten, die diesmal eine Reihe von neuen Funktionen für Webentwickler, aber auch für interessierte Nutzer mitbringt. Es ist auch hier mittlerweile Gewohnheit, dass echte funktionale Updates erst nachträglich freigeschaltet werden.



Google Chrome 123 wurde in der Stable-Version veröffentlicht und wird ab sofort für alle Nutzer ausgerollt, nachdem es schon seit der vergangenen Woche im Early Release verfügbar war. Größere Updates gibt es auch in dieser Version nicht – zumindest nicht für alle Nutzer. Denn die Verbesserungen liegen in einem Bereich, der eher für Webentwickler oder technisch Interessierte von Relevanz ist. Nämlich in den Entwicklertools.

Webentwickler haben jetzt die Möglichkeit, mit einer neuen light-dark-Funktion zwei verschiedene Farben für einzelne Elemente festzulegen, die abhängig von deren Helligkeit vom Browser ausgewählt wird. Außerdem gibt es eine neue API für längere Animationen und die Reaktionszeit der Browser, sowie eine Verringerung von Leistungseinbußen bei der Nutzung von Service Workern.

Zusätzlich gibt es neue Möglichkeiten für die Navigation innerhalb von Webseiten, die Unterstützung für die Z-Komprimierung sowie einen CSS-Filter für die Bild-in-Bild-Darstellung.

