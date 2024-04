Google One: Gratis-VPN wird in Kürze eingestellt – alle Infos zum erwarteten Zeitplan und dem Pixel VPN

Vor wenigen Tagen hat Google mit der Ankündigung überrascht, dass das Google One VPN eingestellt wird und somit die recht kurze Geschichte des Produkts schon wieder vorüber ist. Bisher wurden nur wenige Details zur kommenden Einstellung bekannt, die vielleicht für manche Nutzer noch weiter in der Zukunft liegt, als man es erwarten würde. Hier findet ihr alle Infos zum Aus des VPN.



Das Google One VPN ist vor einigen Jahren recht überraschend und ohne größere Ankündigung gestartet. Zunächst nur für ausgesuchte US-Nutzer, später für alle US-Nutzer mit einem aktiven Google One-Abo von mindestens 2 Terabyte. Es folgte der globale Rollout und später die weitere Verbreitung für alle Google One-Abonnenten, ganz unabhängig von der Größe des Kontingents. Und so konnte und kann man sich den Zugang zum Google One VPN für nur 1,99 Euro pro Monat sichern, was allein schon unter dem Abopreis der Konkurrenz liegt.

Warum wird das VPN eingestellt?

Trotz des Preisvorteils wurde das Google One VPN wohl nicht in dem Umfang genutzt, wie man sich das bei Google erhofft hat. Zumindest hat man dies als einzige Begründung für die Einstellung erwähnt. Doch wie wir wissen, kann ein „nicht viel genutzt“ bei Google schon hohe Dimensionen annehmen. Manchmal kann man das Gefühl haben, dass alles unter 100 Millionen Nutzern überhaupt keine Rolle spielt und perspektivisch die Milliarde angepeilt werden muss.

Wie viele Nutzer es also gab, lässt sich überhaupt nicht einschätzen. Gut möglich, dass die Vereinbarkeit von „Google“ und „VPN“ als Schutz vor Überwachung für viele Nutzer angezweifelt wurde. Zwar wurden dem Netzwerk wiederholt gute Noten ausgestellt, aber das Grundvertrauen in Google ist ohnehin für eine wachsende Nutzerzahl schon seit langer Zeit erschüttert und wenn es dann auch noch um eine Plattform in diesem Bereich geht, kam es für viele Nutzer vielleicht nicht in Frage.









Wann wird das Netzwerk eingestellt?

Google spricht von einer zukünftigen Einstellung, hat das Produkt aber schon aus der Liste der Google One-Vorteile entfernt. Da sich ein Google One-Abo auch im Jahrespaket kaufen lässt und der Vorteile noch vor wenigen Tagen enthalten war, gehe ich davon aus, dass man das VPN endgültig erst im April 2025 einstellen wird. Es ist aber gut möglich, dass die monatlich zahlenden Google One-Nutzer den Zugriff schon vorher verlieren.

Was bleibt erhalten?

Als Ableger des Google One VPN wurde vor einiger Zeit das „Pixel VPN by Google One“ geschaffen. Dieses hat Google im Oktober 2022 als kostenlosen Vorteile beim Kauf eines Pixel 7-Smartphones eingeführt und eine Verfügbarkeit von mindestens fünf Jahren beworben. Daher sollte zumindest der VPN-Zugriff für diese ältere Pixel-Generation bis Oktober 2027 erhalten bleiben. Vielleicht wird auch das Gesamtprodukt Pixel VPN erhalten bleiben. Denn Google steigt nicht vollständig aus dem Markt aus – auch das hierzulande nicht verfügbar Google Fi VPN bleibt erhalten.

» Alle Infos zum Pixel VPN

—

Auch wenn ich das Google One VPN aus mehreren Gründen abseits einiger Testläufe für den Blog niemals genutzt habe, ist die Einstellung doch sehr Schade. Warum diese so plötzlich kommt, lässt sich nur schwer beurteilen. Nicht ausgeschlossen, dass es etwas mit dem manipulierten DNS unter Windows zu tun hat, das das Google One VPN nur kurz vor der Ankündigung in ein schlechtes Licht gerückt hat.

Letzte Aktualisierung am 27.03.2024 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!