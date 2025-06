Google Fotos: Bildbearbeitung und Fotoalben erhalten jetzt neue modernisierte Oberflächen (Screenshots)

Viele Google-Apps werden in den nächsten Monaten neue Oberflächen basierend auf dem Material 3 Expressive-Design erhalten und Google Fotos gehört offensichtlich zur ersten Riege dieser Apps. In diesen Tagen werden sowohl für die Album-Ansicht als auch die Bildbearbeitung neue Oberflächen ausgerollt, die die Bereiche im modernen Design erstrahlen lassen. Wir zeigen euch, was euch erwartet.



Google Fotos gehört sicherlich zu den populärsten Google-Apps, denn mit dem Einsatz als Galerie-App, als Backup-Lösung und auch Bildbearbeitung deckt man viele wichtige Bereiche ab. Gerade erst hat die App den zehnten Geburtstag gefeiert und bekommt anlässlich dessen nicht nur neue Funktionen, sondern auch als eine der ersten Anwendungen die modernen Oberflächen im Material 3 Expressive Design. Sowohl die Alben-Ansicht als auch die Bildbearbeitung wird aktualisiert.

Neue Album-Ansicht

Wer seine Bilder und Videos gerne sortiert und geordnet ablegt, wird häufiger in den Fotoalben unterwegs sein. Solltet ihr zu dieser Gruppe gehören, werdet ihr schon in diesen Tagen die neue Album-Ansicht sehen, die bereits mit der aktuellen Version ausgerollt wird. Wie ihr auf obigen Screenshots sehen könnt, wird der Fokus nun auf die enthaltenen Medien gelegt und die zahlreichen Funktionen etwas weiter zurückgenommen. Es gibt eine schwebende Leiste mit den drei wichtigsten Funktionen und alles andere ist in einer Symbolleiste sowie in einem Menü am oberen Rand abgelegt.

Neue Bildbearbeitung

Auch bei der Bildbearbeitung, die sich immer stärker auf KI-Funktionen konzentriert, gibt es ein großes Update. Weil der Funktionsumfang immer weiter gewachsen ist und somit sowohl die Karussells als auch der benötigte Platz Überhand genommen haben, gibt es jetzt eine neue Struktur. Die wichtigsten Features befinden sich direkt am oberen Rand des Bildes und ermöglichen das Zuschneiden, Drehen sowie die Formatänderung des Bildes. Alles Weitere ist im unteren Bereich in zwei Karussells angeordnet, die eine neue Struktur aufweisen und somit eine schnelle Übersicht der Bildbearbeitungsfunktionen bieten sollen.

Das wichtigste Update ist hingegen das, was zunächst gar nicht sichtbar ist – nämlich die kontextbasierten Funktionen. Ihr könnt einen beliebigen Bereich auf dem Foto antippen oder einkreisen und seht sofort die von Google Fotos vorgeschlagenen Bearbeitungsmöglichkeiten für diesen Bereich. Es entfällt daher das Scrollen durch das Karussell und das anschließende Auswählen. Das macht den gesamten Vorgang intuitiver.

