Android 17: Googles neues Betriebssystem ist da! Alle wichtigen Neuerungen im schnellen Hands-on (Video)
Google hat gestern Abend endlich die finale Version von Android 17 veröffentlicht, die in diesen Stunden auf alle noch unterstützten Pixel-Smartphones ausgerollt wird. Damit ihr euch nicht selbst auf die Suche nach den Veränderungen machen müsst, zeigen wir euch alle wichtigen Neuerungen in einem Hands-on Video. Es gibt deutlich mehr, als Google in der eigenen Ankündigung auflistet.
Lange hat es gedauert, doch jetzt ist es endlich da: Google hat gestern Abend das Pixel Feature Drop veröffentlicht, das unter anderem den Release von Android 17 im Gepäck hat. Das neue Betriebssystem wird auf alle Pixel-Smartphones ab der sechsten Generation ausgerollt und hat viele Neuerungen im Gepäck. Viele haben sich bereits in den Beta-Versionen gezeigt.
Google selbst spricht in der Ankündigung unter anderem von den App-Bubbles für das Multitasking, das die Arbeit mit mehreren Apps erleichtern soll. Außerdem sind die Screen Reactions ein großes Thema, die das gleichzeitige Aufnehmen des Displays und der Frontkamera ermöglichen. Der Gaminig-Modus für Foldables ist dabei, viele Verbesserungen im Bereich Datenschutz und Sicherheit und weitere Kleinigkeiten. Alle Infos und Bildmaterial dazu findet ihr in diesem Artikel zu Android 17. Aber das ist längst nicht alles.
Wir haben euch erst vor wenigen Wochen, während der Wartezeit auf Android 17 alle wichtigen Neuerungen in Android 17 zusammengestellt, die sich aus den fünf Vorabversionen der Android 17 Beta ergeben haben. Das allermeiste hat seinen Weg in das finale Betriebssystem gefunden. Jetzt zeigt ein neues Video noch einmal alle wichtigen Neuerungen in einem Hands-on, sodass ihr euch einen Eindruck verschaffen könnt.
Alle wichtigen Neuerungen in Android 17
Zeitstempel für das Video
00:00 Überblick
00:57 Kompakte Einstellungsmenüs
01:22 Überarbeitete Datenschutzindikatoren
02:05 Verbesserte Berechtigungs-Pop-ups
02:23 Verbesserungen bei Live-Updates
02:43 Änderungen bei der Fingerabdruckregistrierung
03:32 Überarbeitetes Lautstärkefeld
04:08 Menü „Konten & Sicherung“
04:30 Satelliten-QS-Kachel
04:50 App-Bubbles
05:50 Verbesserte Schnellantwort
06:16 Steuerung des dunklen Designs pro App
06:33 WLAN- & Mobilfunkdaten-Kacheln
07:16 Lautstärkeregelung für den Google Assistant
07:59 Überarbeitung der Bildschirmaufnahme
08:41 Speichern aus der Liste der zuletzt verwendeten Apps
08:59 Biometrische Schließtaste
09:22 Steuerung für geteilten Bildschirm
09:49 Steuerung des Benutzernetzwerks
10:33 Komfortfilter
11:14 Verbesserungen der Kindersicherung
11:36 Fragen Sie Ihr Pixel
11:57 Verbesserungen bei der vorausschauenden Zurück-Funktion
12:22 Formulierung der Standortberechtigung
12:48 API für die Kontaktauswahl
13:07 API für die Pipette
13:49 Dunklere Datenschutzindikatoren
14:19 Systemunschärfe
14:38 App-Namen anzeigen (Umschalter)
14:56 Änderungen der Benachrichtigungsleiste
15:17 Systemanimationen
15:40 SystemUI-Symbol „Zimtschnecke“
15:53 Android-17-Labels
16:09 Android-17-Easter-Egg
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Android 17 startet jetzt auf allen Pixel-Smartphones ab der sechsten Generation, also Pixel 6 bis Pixel 10, auf allen a-Geräten der Budget-Linie, auf allen Foldables und auch dem Pixel Tablet. Für die Pixel 6-Smartphones sollte es nach Googles Plänen das letzte große Update auf eine Major-Version von Android sein. Wer sich bereits in der QPR1 Beta befindet, bekommt die stabile Version nicht ohne Datenverlust angeboten und muss sich bis September gedulden.
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