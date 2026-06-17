Android 17: Googles neues Betriebssystem ist da! Alle wichtigen Neuerungen im schnellen Hands-on (Video)

Google hat gestern Abend endlich die finale Version von Android 17 veröffentlicht, die in diesen Stunden auf alle noch unterstützten Pixel-Smartphones ausgerollt wird. Damit ihr euch nicht selbst auf die Suche nach den Veränderungen machen müsst, zeigen wir euch alle wichtigen Neuerungen in einem Hands-on Video. Es gibt deutlich mehr, als Google in der eigenen Ankündigung auflistet.



Lange hat es gedauert, doch jetzt ist es endlich da: Google hat gestern Abend das Pixel Feature Drop veröffentlicht, das unter anderem den Release von Android 17 im Gepäck hat. Das neue Betriebssystem wird auf alle Pixel-Smartphones ab der sechsten Generation ausgerollt und hat viele Neuerungen im Gepäck. Viele haben sich bereits in den Beta-Versionen gezeigt.

Google selbst spricht in der Ankündigung unter anderem von den App-Bubbles für das Multitasking, das die Arbeit mit mehreren Apps erleichtern soll. Außerdem sind die Screen Reactions ein großes Thema, die das gleichzeitige Aufnehmen des Displays und der Frontkamera ermöglichen. Der Gaminig-Modus für Foldables ist dabei, viele Verbesserungen im Bereich Datenschutz und Sicherheit und weitere Kleinigkeiten. Alle Infos und Bildmaterial dazu findet ihr in diesem Artikel zu Android 17. Aber das ist längst nicht alles.

Wir haben euch erst vor wenigen Wochen, während der Wartezeit auf Android 17 alle wichtigen Neuerungen in Android 17 zusammengestellt, die sich aus den fünf Vorabversionen der Android 17 Beta ergeben haben. Das allermeiste hat seinen Weg in das finale Betriebssystem gefunden. Jetzt zeigt ein neues Video noch einmal alle wichtigen Neuerungen in einem Hands-on, sodass ihr euch einen Eindruck verschaffen könnt.









Alle wichtigen Neuerungen in Android 17

Zeitstempel für das Video

00:00 Überblick

00:57 Kompakte Einstellungsmenüs

01:22 Überarbeitete Datenschutzindikatoren

02:05 Verbesserte Berechtigungs-Pop-ups

02:23 Verbesserungen bei Live-Updates

02:43 Änderungen bei der Fingerabdruckregistrierung

03:32 Überarbeitetes Lautstärkefeld

04:08 Menü „Konten & Sicherung“

04:30 Satelliten-QS-Kachel

04:50 App-Bubbles

05:50 Verbesserte Schnellantwort

06:16 Steuerung des dunklen Designs pro App

06:33 WLAN- & Mobilfunkdaten-Kacheln

07:16 Lautstärkeregelung für den Google Assistant

07:59 Überarbeitung der Bildschirmaufnahme

08:41 Speichern aus der Liste der zuletzt verwendeten Apps

08:59 Biometrische Schließtaste

09:22 Steuerung für geteilten Bildschirm

09:49 Steuerung des Benutzernetzwerks

10:33 Komfortfilter

11:14 Verbesserungen der Kindersicherung

11:36 Fragen Sie Ihr Pixel

11:57 Verbesserungen bei der vorausschauenden Zurück-Funktion

12:22 Formulierung der Standortberechtigung

12:48 API für die Kontaktauswahl

13:07 API für die Pipette

13:49 Dunklere Datenschutzindikatoren

14:19 Systemunschärfe

14:38 App-Namen anzeigen (Umschalter)

14:56 Änderungen der Benachrichtigungsleiste

15:17 Systemanimationen

15:40 SystemUI-Symbol „Zimtschnecke“

15:53 ​​Android-17-Labels

16:09 Android-17-Easter-Egg

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Android 17 startet jetzt auf allen Pixel-Smartphones ab der sechsten Generation, also Pixel 6 bis Pixel 10, auf allen a-Geräten der Budget-Linie, auf allen Foldables und auch dem Pixel Tablet. Für die Pixel 6-Smartphones sollte es nach Googles Plänen das letzte große Update auf eine Major-Version von Android sein. Wer sich bereits in der QPR1 Beta befindet, bekommt die stabile Version nicht ohne Datenverlust angeboten und muss sich bis September gedulden.

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