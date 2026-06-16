Android 17 ist da! Google veröffentlicht Cinnamon Bun – Rollout auf Pixel-Smartphones beginnt heute (alle Infos)

Android 17 ist da! Google hat vor wenigen Minuten das neue Betriebssystem in der finalen Version veröffentlicht, die auf die interne Bezeichnung ‚Cinnamon Bun‘ hört. Nach einer recht kurzen Betaphase startet man jetzt den Rollout auf die Pixel-Smartphones, sodass sich viele Nutzer in den nächsten Stunden und Tagen auf das Update freuen dürfen. Hier findet ihr alle Infos zum neuen Betriebssystem.



Google hat das neue Betriebssystem Android 17 veröffentlicht und gibt damit den Startschuss für die 17. Generation, der diesmal trotz kurzer Betaphase sehr lange auf sich warten ließ. Das neue Betriebssystem bringt viele Neuerungen auf die Pixel-Smartphones und mittelfristig natürlich auch auf viele weitere Smartphones von anderen Herstellern, die wir euch in den vergangenen Tagen bereits sehr ausführlich zusammengefasst haben.

Android 17 trägt die interne Bezeichnung „Cinnamon Bun“ und setzt damit den im vergangenen Jahr eingeläuteten Neustart der Namensgebung fort, die bei Android 16 mit „Baklava“ begonnen hatte. Das Update bringt viele Neuerungen mit, die von Google wie üblich zunächst sehr übersichtlich zusammengefasst werden. Hier die Liste der Verbesserungen, die Google in das Licht stellt:

Bubbles für Multitasking

Jede App kann in ein schwebendes Fenster (Bubble) umgewandelt werden, indem das App-Icon lange gedrückt wird. Auf großen Bildschirmen gibt es eine spezielle Leiste dafür, um schnell zwischen Apps zu wechseln und diese in der Größe anzupassen.









Screen Reactions

Beim Bildschirmrekording gibt es eine neue Toolbar. Nutzer können sich nun gleichzeitig selbst mit der Selfie-Kamera aufnehmen, während sie den Bildschirm filmen, um Reaktionen aufzuzeichnen (ohne Greenscreen oder App-Wechsel).

Gaming-Modus für Foldables

Für faltbare Smartphones gibt es einen neuen Modus mit einem 50/50-Layout. Oben wird das Spiel angezeigt, unten ein dynamisches Gamepad, was die Sichtfläche maximiert.

Mehr Sicherheit und Datenschutz

Temporärer Zugriff auf den genauen Standort für Apps.

Teilen spezifischer Kontakte statt des gesamten Adressbuchs.

Erweitertes „Als verloren markieren“ im Find Hub: Sperrt ein verlorenes Telefon mit Biometrie, sodass Diebe trotz Passcode keinen Zugriff erhalten oder das Tracking deaktivieren können.

Verbesserungen bei der Live Threat Detection.

Reduzierte Anzahl möglicher PIN-Eingabeversuche und längere Wartezeiten bei falschen Eingaben.

Weiteres

Die Möglichkeit, App-Namen auf dem Homescreen auszublenden, Erweiterung der Kindersicherung auf alle Android-Geräte, separate Lautstärkeregelung für den Sprachassistenten, mehr Kontrolle über das Dark Theme und Limitierungen des Arbeitsspeichers für Apps, um die Akkulaufzeit und Leistung zu verbessern.









Rollout auf die Pixel-Smartphones

Anders als in einigen Vorjahren soll der Rollout auf die Pixel-Smartphones sofort beginnen und wird damit schon heute angestoßen – der Startknopf ist bereits gedrückt. Das Update auf Android 17 steht für die allermeisten Pixel-Smartphones zur Verfügung, denn Google kann dank der langen Update-Garantie alle Geräte ab den Pixel 6-Smartphones versorgen: Pixel 6 bis Pixel 10, Pixel 6a bis Pixel 10a und auch die Foldables und das Pixel Tablet. Gerade in den ersten Stunden kann der Zugang zum Update aber noch ein Glücksspiel sein.

Google berichtet, dass das Update ab sofort auf alle Pixel-Smartphones ausgerollt wird und im Laufe der nächsten Monate auch auf den Smartphones der anderen Hersteller ankommen wird.

Falls ihr euch im Beta-Kanal befindet und mit dem finalen Android 17 aus diesem aussteigen möchtet, müsst ihr unbedingt darauf achten, dass euch tatsächlich das stabile Android 17 angeboten wird. Akzeptiert ihr versehentlich das Update auf die bereits verfügbare Android 17 QPR1 Beta, seid ihr für einige weitere Monate im Beta-Kanal gebunden – zumindest wenn ihr keinen Datenverlust erleiden wollt.

[Google-Blog]

Letzte Aktualisierung am 15.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.