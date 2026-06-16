Pixel Feature Drop: Google bringt viele neue Funktionen auf Pixel-Smartphones – alle Details (Galerie & Video)

Endlich ist es wieder so weit! Nach mehr als drei Monaten und einer etwas längeren Verzögerung als erwartet hat Google vor wenigen Minuten das neue Pixel Feature Drop veröffentlicht – und was für eins! In einem überraschend umfangreichen Paket bringt man jede Menge Neuerungen für viele Nutzer der Pixel-Smartphones, die vom Launcher über die Apps bis hin zur Gemini-KI einiges im Gepäck haben. Hier findet ihr alle Neuerungen in der Übersicht.



Diesmal hat es etwas länger gedauert, doch heute Abend liefert Google endlich wieder ab: Vor wenigen Minuten wurde die zweite Ausgabe des Pixel Feature Drop für dieses Jahr veröffentlicht. Nach der eher gemütlichen Version aus dem März gibt man jetzt wieder Vollgas und bringt viele Neuerungen auf die Pixel-Smartphones, die sich wenig überraschend auch stark um die Gemini-KI und deren Integration drehen.

Das Pixel Feature Drop gehört aus Sicht eines Endnutzers zu den wichtigsten Pluspunkten der Pixel-Smartphones und bringt bis zu vier Mal pro Jahr Neuerungen auf die Smartphones. In einigen Monaten auch auf Smartwatches oder Kopfhörer. Parallel zum Pixel Feature Drop wurde außerdem Android 17 für die Pixel-Smartphones veröffentlicht, das weitere Neuerungen im Gepäck hat und als Teil dieses Feature Drop gilt.

Schauen wir uns einmal an, welche Neuerungen angekündigt worden sind. Wir beziehen uns hier auf den deutschen Blogbeitrag von Google, der nur die Neuerungen auflistet, die tatsächlich bei den deutschen Nutzern ankommen sollten. Wenn das eine oder andere noch auf sich warten lässt, habt einfach etwas Geduld.









Bildschirmreaktionen

Jetzt lassen sich Reaction-Videos auf Android sehr viel leichter aufnehmen als bisher, denn es gibt ein Update für die Bildschirmaufzeichnung. Selfie-Videos lassen sich ab sofort direkt wie ein Greenscreen in Bildschirmaufnahmen einbetten – ohne zusätzliche Apps. Die Größe und Position des eigenen Videos kann live während der Aufnahme angepasst werden. Diese Funktion ist laut Google zuerst auf Pixel-Smartphones verfügbar, wird aber nicht exklusiv bleiben.

Um loszulegen, wischt im Schnelleinstellungen-Menü zweimal nach unten und wählt die Bildschirmaufnahme-Funktion für den gesamten Bildschirm. Aktiviert dann „Selfie-Kamera anzeigen“ und tippt auf Start. Ihr habt in Echtzeit die volle Kontrolle über euren Bildschirm, während die Frontkamera eure Reaktionen einfängt – inklusive der Möglichkeit, euch selbst anzutippen, zu verschieben und die Größe anzupassen.

Videobearbeitung mit Gemini Omni

https://www.googlewatchblog.de/wp-content/uploads/pixel-feature-drop-juni-2026-omni.mp4

Durch einfache Chat-Eingaben können Videos mit Gemini erstellt und bearbeitet werden. Es lassen sich Texte, Bilder und Clips kombinieren oder sogar ein eigener KI-Avatar in das Video einfügen. Wie das genau funktioniert, haben wir euch erst vor wenigen Tagen in unserem Artikel zur Videobearbeitung mit Gemini Omni zusammengefasst.

KI-Musikgenerierung

Über die Gemini-App können aus Textbeschreibungen oder hochgeladenen Fotos originelle Soundtracks inklusive Gesang generiert und nach Genre oder Tempo angepasst werden. Die Funktion ist so konzipiert, dass ihr alles anpassen könnt – gebt Gemini einfach den gewünschten Stil, Gesang und das Tempo vor. Um loszulegen, öffnet einfach die Gemini-App, tippt auf das Tools-Menü und wählt „Musik erstellen“.









Bilder mit Ask Fotos bearbeiten

Die sprachgesteuerte Fotobearbeitung durch Gemini, wie etwa die Anweisung „Entferne die Spiegelungen“ wird auf weitere europäische Länder ausgeweitet, darunter Deutschland. Angetrieben von Gemini-Modellen kann euch Ask Google Fotos helfen, ein Foto schnell auszubessern oder eine komplexere, mehrstufige Bearbeitung vorzunehmen, um eure Bilder zu perfektionieren – einfach durch eine natürliche Unterhaltung mit eurem Pixel.

App-Bubbles

Jede App lässt sich durch langes Drücken des Icons in ein kompaktes, schwebendes Fenster verwandeln, das über anderen Apps liegt. Auf dem Pixel 10 Pro Fold gibt es dafür eine dedizierte Leiste am unteren Bildschirmrand für einen noch schnelleren Wechsel. Haltet einfach ein beliebiges App-Symbol auf eurem Smartphone gedrückt, um es in eine Bubble zu verwandeln, die über anderen Apps schwebt.

Erweiterung von Anruffunktionen

Die im Vorjahr eingeführte Funktion „Nachricht aufzeichnen“ (Echtzeit-Transkription von Voicemails mit KI-Vorschlägen für nächste Schritte) wird für weitere Regionen ausgerollt.

» Pixel-Smartphones: Google startet Anrufbeantworter in Deutschland – Update für Google Telefon (Galerie)

Automatische Notfallfreigabe

Die bestehenden Notfallerkennungen (Autounfall, harter Sturz und der auf neuen Pixel Watches messbare Pulsverlust) benachrichtigen bei einer Auslösung nun automatisch und parallel zum Rettungsdienst auch die ausgewählten Notfallkontakte.

Erweitertes Dolmetschen (Voice Translate)

Die Echtzeit-Übersetzung für Telefonate kommt auf das Pixel 10a (unter anderem für Deutsch, Englisch, Spanisch und Französisch). Mithilfe der Speech-to-Speech-Übersetzung können eure Telefonate in Echtzeit übersetzt werden, um das Gesagte der Anrufenden mit dem Klang ihrer eigenen Stimme zu übersetzen.

AirDrop-Kompatibilität

Die Dateiteilen-Funktion Quick Share ist auf dem Pixel 8a und Pixel 9a jetzt kompatibel mit Apples AirDrop.









Alle Pixel Feature Drop-Neuerungen im Video

Android 17 als Teil des Pixel Feature Drop

Das Pixel Feature Drop besteht auch in dieser Ausgabe nicht nur aus der Feature-Sammlung für die Pixel-Smartphones, sondern bringt einen neuen Android-Release mit – in diesem Fall ist es gleich der Start der nächsten Generation. Nach zahllosen Verschiebungen und verpassten Starts hat man heute Abend endlich die finale Version von Android 17 veröffentlicht. Diese bringt parallel zum Feature Drop noch weitere Neuerungen mit.

Wir haben euch alle Neuerungen aus Android 17 bereits ausführlich in einem eigenen Beitrag vorgestellt. Alle Infos gibt es im folgenden verlinkten Artikel:

» Android 17 ist da! Google veröffentlicht Cinnamon Bun – Rollout auf Pixel-Smartphones beginnt heute (alle Infos)

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