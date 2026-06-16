Wear OS 7: Googles Smartwatch-Betriebssystem startet jetzt für Pixel Watch – mit Widgets und Gemini (Galerie)

Google legt heute wieder auf den Android-Plattformen stark nach: Vor wenigen Minuten hat man das neue Wear OS 7 veröffentlicht und beginnt noch heute mit dem Rollout auf die Pixel Watches der Nutzer. Das neue Smartwatch-Betriebssystem wurde erst vor wenigen Wochen erstmals bei der Google I/O gezeigt und schon jetzt dürfen sich Nutzer auf Neuerungen wie Live Updates freuen, auf eine längere Akku-Laufzeit und perspektivisch auf neue Gemini-Widgets.



Google weiß heute Abend zu überraschen: Erst vor wenigen Wochen hat man das neue Wear OS 7 vorgestellt und davon gesprochen, dass das Betriebssystem im Laufe des Herbst auf den Smartwatches der Nutzer ankommen wird – jetzt schafft man es sogar noch im Frühjahr. Wir haben euch die wichtigsten Neuerungen bereits im verlinkten Artikel vorgestellt und jetzt kündigt man das Ganze noch einmal in veränderter Form an.

Live-Updates für Echtzeitinformationen

Wear OS 7 bringt Android Live Updates direkt auf Ihr Handgelenk, sodass Sie aktuelle Ereignisse – den Spielstand eines wichtigen Spiels, die Lieferzeit Ihrer Essensbestellung oder Ihre Trainingsfortschritte – in Echtzeit verfolgen können. Sie erhalten alle wichtigen Informationen genau dann auf einen Blick, wenn Sie sie brauchen.









Externe Geräte per Smartwatch steuern

Wear OS 7 wurde von Grund auf so konzipiert, dass es besser mit Ihren verbundenen Geräten zusammenarbeitet, einschließlich Ihrer Ohrhörer oder intelligenten Brillen , die in diesem Herbst auf den Markt kommen.

Wenn Sie beispielsweise mit Ihrer Audiobrille ein Foto aufnehmen, können Sie die Aufnahme sofort mit einem kurzen Blick auf Ihre Uhr überprüfen.

Wear OS 7 ermöglicht Ihnen außerdem die einfache Medienverwaltung über verschiedene Geräte hinweg direkt vom Handgelenk aus. Sie können die Wiedergabe über Ihre Kopfhörer, Heimlautsprecher und weitere Geräte steuern und mithilfe des Medienausgabe-Umschalters zwischen den Geräten umschalten.

Gemini Intelligence Widgets kommen

Google verabschiedet sich vom Konzept der Kacheln und will diese mit Wear OS 7 vollständig durch flexible und dynamische Widgets ersetzen – womit wir erneut bei den Gemini Intelligence Widgets wären. Die Widgets sollen die Smartwatches näher an die Smartphones und das restliche Android-Ökosystem heranrücken. Die neuen Widgets sollen in zwei Größen angeboten werden und entsprechen damit wohl perfekt den bisherigen Kacheln in den Formen 2×1 und 2×2.

Auf obigen Screenshots könnt ihr sehen, wie diese neuen Wear OS-Widgets aussehen sollen. Es ist zu erwarten, dass diese Widgets eine wichtige Rolle bei der neuesten Version des Betriebssystems spielen werden. Entwickler können bereits jetzt damit beginnen, ihre Tiles entsprechend umzubauen und auf das kommende Widget-Konzept umzustellen.









Längere Akkulaufzeit

Dank tiefgreifender Systemoptimierungen im Energiebereich ermöglicht Wear OS 7 die Nutzung all dieser neuen Funktionen. Durchschnittliche Nutzer, die ihre Smartwatch von Wear OS 6 auf Wear OS 7 aktualisieren, können mit einer bis zu 10 % längeren Akkulaufzeit rechnen.

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Google wird das neue Wear OS 7 ab heute für alle kompatiblen Pixel Watches ausrollen. Welche das genau sind, und ob es das Update tatsächlich nicht mehr für die Pixel Watch der ersten Generation gibt, gibt man im ersten Blogpost leider nicht an – wir liefern diese Information bei Verfügbarkeit nach.

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[Google-Blog]

Letzte Aktualisierung am 22.05.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.