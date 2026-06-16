Waymo: Die Google-Schwester investiert 220 Millionen Dollar in ehemalige Teststrecke des Apple Car

Das Google sehr nahestehende Unternehmen Waymo hat das autonome Fahren rein technisch betrachtet längst geknackt und befindet sich jetzt auf Expansionskurs. Um nicht für jede neue Stadt lange Lernphasen einzuplanen, tätigt man jetzt eine weitere Großinvestionen und kauft sich ausgerechnet bei einem gescheiterten Apple-Projekt ein: Waymo übernimmt die Apple-Teststrecke für 220 Millionen Dollar.



Alphabet steckt jetzt sehr viel Geld in die Google-Schwester Waymo, denn man sieht sich nach jahrelangen kleinen Erfolgen wohl endlich kurz vor oder vielleicht auch schon nach dem Durchbuch. Wir haben euch erst vor wenigen Tagen die neuen Waymo Ojaj-Autos vorgestellt und gestern über das Waymo Premier-Abo berichtet. Neben den jährlich geplanten Zehntausenden Fahrzeugen und dem neuen Abo-Modell gibt es noch einen weiteren interessanten Schritt.

Um die Fahrzeuge für neue Gebiete trainieren zu können, übernimmt Waymo jetzt eine Teststrecke in Arizona, die mit 22 Quadratkilometer enorme Ausmaße erreicht. Diese Strecke enthält unter anderem Stadtparcours mit einer Fläche von einem halben Quadratkilometer, ein Gelände für Fahrdynamiktests und sogar eine Ovalbahn mit einer Länge von 6,4 Kilometern sowie eine eigene Autobahnstrecke. Mit entsprechenden Modifizierungen dürften sich dort sehr viele Städte und Situationen erproben lassen.

Für die neue Strecke legt man ganze 220 Millionen Dollar auf den Tisch – eine weitere Großinvestion in der Expansionsphase von Waymo. Interessant ist aber nicht nur der Kauf selbst, sondern auch der Vorbesitzer: Die Google-Schwester kauft das Gelände von einer Apple-Tochterfirma, die zur Entwicklung des gescheiterten „Project Titan“ gegründet wurde. Apple hat das Projekt für autonome Fahrzeuge, in das man Milliarden investiert hat, bekanntlich vor einigen Jahren aufgegeben.

Apple hatte das Gelände erst 2021 für 125 Millionen Dollar von Chrysler übernommen, was einer Wertsteigerung von bald 100 Prozent innerhalb von fünf Jahren entspricht – zumindest damit scheint Apple also ein gutes Geschäft gemacht zu haben. Waymo will diese Strecke nutzen, um dort Fahrszenarien in einer kontrollierten Umgebung zu testen. Der Schwerpunkt liegt auf Tests mit Fahrgästen, zur Bewegungssteuerung und für Arbeitsabläufe.

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[Futurezone]

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