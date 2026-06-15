Waymo: Google-Schwester startet neues Abo-Modell für autonome Fahrten – Kundenbindung bringt Vorteile

Die Google-Schwester Waymo konnte sich bereits in einigen US-Städten etablieren und steht jetzt vor der großen Expansion und offenbar auch Kundenbindung. Um den regelmäßigen Fahrgästen noch mehr Vorteile bieten zu können, startet man jetzt erstmals ein Abo-System. Mit Waymo Premier können sich die Fahrgäste einige Vorteile sichern, ein Cashback auf jede Fahrt und sogar eine Bevorzugung.



Google setzt immer stärker auf Abos und will den größten Teil der Nutzerschaft in ein Abo drängen – was aus den verschiedensten Gründen erfolgreich ist. Jetzt ist offenbar auch Waymo bei dem Stand angekommen, dass man genügend Nutzer von sich begeistert hat und diesen zusätzliche Vorteile durch ein Abo verkaufen möchte. Das zeigt, dass Waymo auf der Erfolgsspur ist und nicht mehr nur durch Preiskämpfe, sondern auch Leistung überzeugen kann.

Das neue Abo nennt sich Waymo Premier und ist mit einem Preis von 29,99 Dollar pro Monat nicht gerade günstig. Denn immerhin ist man mit dem Abo noch keinen Kilometer gefahren, sondern zahlt dieses zusätzlich zum eigentlichen Fahrpreis. Dafür bekommt man eine Reihe von Vorteilen, die sich bei Vielfahrern auszahlen dürften:

Prioritätsabholung: Überspringen Sie die Warteschlange mit priorisierter Zuordnung.

Überspringen Sie die Warteschlange mit priorisierter Zuordnung. Fahrten-Rabatte: Erhalten Sie 10 % Waymo-Cashback auf jede Fahrt, und in Stoßzeiten sogar noch mehr.

Erhalten Sie 10 % Waymo-Cashback auf jede Fahrt, und in Stoßzeiten sogar noch mehr. Früher Zugang: Gehören Sie zu den Ersten, die Waymo in neuen Städten erleben, während wir expandieren.

Gehören Sie zu den Ersten, die Waymo in neuen Städten erleben, während wir expandieren. Flexible Stornierungsbedingungen: Sorgenfreiheit dank bis zu fünf kostenloser Stornierungen pro Monat.

Erst vor wenigen Tagen hat man die neuen Waymo-Autos vorgestellt, von denen man jährlich mehrere Zehntausend Stück auf die Straßen bringen und perspektivisch in die gesamte USA expandieren will. Das Abo-System wird mit der Zeit daher lohnenswerter und dürfte zur weiteren Montarisierung beitragen, um das Waymo-System nochn schneller zu expandieren. Auch ein Sprung nach Europa steht bereits auf der Roadmap.

Für Waymo ist ein solches Abo natürlich auch ein Teil der Kundenbindung und kann dafür sorgen, dass sich die Nutzer im hart umkämpften Markt der fahrerlosen Fahrzeuge immer wieder für ein Waymo entscheiden. Das kürzlich vorgestellte Waymo Ojaj-Gefühl ist ein Teil dieses Konzepts.

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[Waymo]

Letzte Aktualisierung am 25.05.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.