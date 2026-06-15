Smart Home: Der neue Google Home Smart Speaker kommt diese Woche – mit Aktion für Preview-Nutzer?

Nach einer sehr langen Wartezeit soll es in dieser Woche endlich so weit sein: Der neue Google Home Speaker dürfte in dieser Woche starten oder zumindest noch einmal völlig neu angekündigt werden. Googles Produktmanager selbst hat jetzt verraten, dass der neue Smart Speaker in dieser Woche kommen wird – vermutlich verbunden mit einer Gutscheinaktion für frühe Tester. Wer Interesse hat, könnte jetzt noch aufspringen.



Google hat rund um das Smart Home in den letzten Monaten stark nachgelegt: Es gab zum Teil mehrfach pro Monat größere Updates für die Plattform Google Home, erst vor wenigen Tagen ist Gemini for Home in Deutschland gestartet und nach eigenen Angaben wurden weit über 1000 Bugs behoben. Der Produktmanager Anish Kattukaran spricht von 3,5 Millionen Testern, die die Preview verwendet haben und von über 2.500 Bugfixes, die auf Basis deren Feedbacks ausgerollt werden konnten.

Doch es soll nicht nur bei Software bleiben, denn die Nutzer warten seit vielen Monaten auf den neuen Google Home Speaker – ein Smart Speaker, den Google bereits im August 2025 (!) angekündigt hat. Damals hieß es, dass der Smart Speaker erst im Frühjahr 2026 starten wird und man muss sich wirklich fragen, warum dieser bereits so früh vorgestellt werden musste. Ich hatte das hier im Blog schon mehrfach kritisiert und am Wochenende hatte ich ein mögliches Smart Home-Event von Google in Aussicht gestellt.

Jetzt hat der Produktmanager nachgelegt und verraten, dass der Smart Speaker in den nächsten Tagen endlich starten wird. In der Ankündigung heißt es, dass die Nutzer in den nächsten Tagen ihren Posteingang beobachten sollten. Warum Posteingang und nicht Blogpost? Das könnte mit einer möglichen Aktion zusammenhängen:

for those of you who have been patiently waiting for a certain speaker… keep a very close eye on your inbox next week.









Der Frühling endet offiziell in sechs Tagen, sodass Google die damalige Ankündigung noch ganz knapp einhalten wird. Allerdings hat uns ein Leak vor einigen Wochen verraten, dass der Smart Speaker erst am 25. Juni in den Verkauf gehen wird – also von heute an in zehn Tagen. Daher ist es sehr gut möglich, dass heute oder in den nächsten Tagen eine weitere Ankündigung inklusive Vorbestelleraktion erfolgen wird. Der Hinweis, dass die Nutzer ihren Posteingang im Blick behalten sollen, bringt mich zur Vermutung, dass man den Preview-Nutzern eine exklusive Aktion bieten wird.

Ich gehe davon aus, dass der Smart Speaker in dieser Woche erneut vorgestellt werden wird, vielleicht nach einer Wartezeit von zehn Monaten in überarbeiteter Form, und die Nutzer einen Gutschein für einen günstigen Kauf erhalten werden. Eventuell mit einem weiteren Produkt im Gepäck, vielleicht 1+1 Gratis (man wird ja noch träumen dürfen) oder in anderer Form. Wer sein Glück versuchen möchte, könnte jetzt noch in die Preview einsteigen und darauf hoffen, diesen hypothetischen Gutschein noch zu erhalten.

Spannend wird es sein, ob auch das neue Google Home Smart Display kommen wird. Dieses ist bereits mehrfach geleakt worden, wird im kleinen Teaser aber nicht erwähnt. Wir halten euch hier im Blog natürlich auf dem Laufenden.

» Google Home: Neue Produkte & große Ankündigungen – kommt in dieser Woche das Smart Home-Event?

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 22.05.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.