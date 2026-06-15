Pixel Feature Drop: Google kündigt großes Pixel-Update an – Leak zeigt drei kommende Neuerungen (Video)

Veröffentlicht am von Jens
pixel 

Viele Pixel-Nutzer warten in diesen Tagen nicht nur auf das monatliche Update und den Start von Android 17, sondern scharen auch schon nach dem nächsten Pixel Feature Drop mit den Hufen, das rein zeitlich überfällig ist. Ein solches dürfte in den nächsten Tagen starten, denn jetzt hat Google selbst bei Amazon drei Videos veröffentlicht, die die drei Schwerpunkte des Feature Drop-Update für Juni zeigen.


pixel drop juni

Gibt es in dieser Woche endlich das große Pixel-Update, auf das wir schon seit längerer Zeit warten? Google hat auch bis zur Mitte des Monats noch nicht das Juni-Update veröffentlicht, wir warten auf Android 17 und zusätzlich sollte es ein Pixel Feature Drop geben. Letztes ist jetzt mehr oder weniger bestätigt, denn Google selbst hat das offizielle Marketingmaterial bei Amazon veröffentlicht – vermutlich versehentlich.

In drei Videos zeigt sich, was das Pixel Feature Drop für Juni mitbringen wird: Zum einen sind das die erst vor wenigen Tagen in der QPR-Beta aufgetauchten Pixel Screen Reactions, die gleichzeitig das Display und das Bild der Frontkamera aufzeichnen können. Die beiden weiteren Neuerungen beziehen sich auf Gemini und haben nicht wirklich etwas mit Pixel zu tun, doch Pixel-Nutzer dürften wohl frühen und vielleicht weniger begrenzten Zugang erhalten.




Videos folgen in Kürze…

» Android 17: Das sind die wichtigsten Neuerungen in der vierten Beta des QPR1-Betriebssystems (Galerie)

[9to5Google]

Vorschau Produkt Preis
Google Pixel 10 – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, innovativer Dreifach-Rückkamera, mehr als 24 Stunden Akkulaufzeit und 6,3 Zoll großem Actua-Display – Indigoblau, 128GB Google Pixel 10 – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, innovativer Dreifach-Rückkamera... 618,00 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel 10 Pro – Entsperrtes Android-Smartphone mit Gemini, Dreifach-Rückkamerasystem, 24+ Stunden Akku und 6,3-Zoll-Super-Actua-Display – Moonstone, 256 GB Google Pixel 10 Pro – Entsperrtes Android-Smartphone mit Gemini, Dreifach-Rückkamerasystem... 929,00 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel 10 Pro XL – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, Dreifach-Rückkamera, mehr als 24 Stunden Akkulaufzeit und 6,8 Zoll großem Super Actua-Display – Moonstone, 256GB Google Pixel 10 Pro XL – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, Dreifach-Rückkamera, mehr... 999,00 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel Watch 4 (41 mm) – Android-Smartwatch mit gewölbtem Display und Fitness-Tracking und Unterstützung von Gemini – Aluminiumgehäuse in Polished Silver – Sportarmband in Porcelain – WLAN Google Pixel Watch 4 (41 mm) – Android-Smartwatch mit gewölbtem Display und Fitness-Tracking und... 399,00 EUR 336,71 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel Buds 2a – Kabellose Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung – Leicht und bequem – Wasserabweisend – Bluetooth-kompatibel – Hazel Google Pixel Buds 2a – Kabellose Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung – Leicht und... 149,00 EUR 143,75 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen

Letzte Aktualisierung am 6.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

 

Teile diesen Artikel:

Facebook twitter Pocket Pocket