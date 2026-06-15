Pixel Feature Drop: Google kündigt großes Pixel-Update an – Leak zeigt drei kommende Neuerungen (Video)

Viele Pixel-Nutzer warten in diesen Tagen nicht nur auf das monatliche Update und den Start von Android 17, sondern scharen auch schon nach dem nächsten Pixel Feature Drop mit den Hufen, das rein zeitlich überfällig ist. Ein solches dürfte in den nächsten Tagen starten, denn jetzt hat Google selbst bei Amazon drei Videos veröffentlicht, die die drei Schwerpunkte des Feature Drop-Update für Juni zeigen.



Gibt es in dieser Woche endlich das große Pixel-Update, auf das wir schon seit längerer Zeit warten? Google hat auch bis zur Mitte des Monats noch nicht das Juni-Update veröffentlicht, wir warten auf Android 17 und zusätzlich sollte es ein Pixel Feature Drop geben. Letztes ist jetzt mehr oder weniger bestätigt, denn Google selbst hat das offizielle Marketingmaterial bei Amazon veröffentlicht – vermutlich versehentlich.

In drei Videos zeigt sich, was das Pixel Feature Drop für Juni mitbringen wird: Zum einen sind das die erst vor wenigen Tagen in der QPR-Beta aufgetauchten Pixel Screen Reactions, die gleichzeitig das Display und das Bild der Frontkamera aufzeichnen können. Die beiden weiteren Neuerungen beziehen sich auf Gemini und haben nicht wirklich etwas mit Pixel zu tun, doch Pixel-Nutzer dürften wohl frühen und vielleicht weniger begrenzten Zugang erhalten.









Videos folgen in Kürze…

» Android 17: Das sind die wichtigsten Neuerungen in der vierten Beta des QPR1-Betriebssystems (Galerie)

[9to5Google]

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