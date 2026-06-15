Pixel 10-Aktion: Jetzt Google TV Streamer und Pixel Ring Stand gratis erhalten – Googles Paket zur Fußball-WM

Gute Nachrichten für alle Nutzer, die Interesse an einem Pixel 10-Smartphone haben und sich bisher nicht durchringen konnten eines zu kaufen: Im Rahmen der Fußball-WM hat Google jetzt eine Aktion gestartet, die neben gesenkten Verkaufspreisen auch noch zwei Geschenke und weitere Rabatte mit den in den Warenkorb bringt: Jetzt ein Pixel 10 kaufen und den Google TV Streamer gratis + Pixelsnap Ring Stand gratis zu erhalten.



Die Pixel 10-Smartphones erfreuen sich großer Beliebtheit und konnten sehr gute Kritiken einfahren, sodass viele Menschen ein Auge auf die aktuellen Google-Flaggschiffe geworfen haben dürften. Wer bisher noch keines bestellt hat, könnte jetzt bei der neuesten Aktion zuschlagen. Denn im Rahmen der Fußball-WM legt man den Nutzern gleich zwei Gratis-Produkte mit in den Warenkorb, senkt die Verkaufspreise und bietet auch noch eine weitere Aktion.

Wer jetzt ein Pixel 10-Smartphone im Google Store bei Amazon kauft, erhält den Google TV Streamer gratis und einen Pixelsnap Ring Stand gratis. Außerdem bekommt ihr beim Kauf eines Pixel 10-Smartphones noch 50 Prozent Rabatt auf Schutzhüllen und die Preise für die Geräte sind allgemein etwas heruntergesetzt worden. Wer Bedarf an den Gratis-Produkten hat – vor allem der Streamer ist mit dem kommenden Smart Home-Anlauf sehr interessant – könnte jetzt zuschlagen.

Die Aktion gilt bis einschließlich 19. Juli oder so lange der Vorrat reicht. Ihr erhaltet nach dem Kauf einen Gutschein, den ihr nach 14 Tagen einlösen könnt. Anschließend erhaltet ihr innerhalb von 30 Tagen euren Google TV Streamer und den Pixel Ring Stand nach Hause geschickt. Dieses Bundle gilt sowohl für das Pixel 10, das Pixel 10 Pro und auch das Pixel 10 Pro XL. Aufpassen, für das Pixel 10 Pro Fold gilt diese Aktion aus unbekannten Gründen nicht.

Beim Pixel Ring Stand handelt es sich übrigens um eine spezielle Version mit Fußball-Design-Stickern, die ihr auf die Halterung kleben könnt. Das bedeutet, wenn euch das Design nicht zusagt, lasst ihr diese einfach weg und habt das normale, schicke, Design des Pixel Ring Stand.

Schaut vor der Bestellung, dass euch die Aktion im Amazon-Warenkorb angezeigt wird, damit keine Fehler passieren.

» Alle Infos zur Pixel 10-Aktion im Google Store bei Amazon

» Alle Pixel-Aktionen im Google Store bei Amazon

(Partnerlinks, vielen Dank für eure Unterstützung!)

Letzte Aktualisierung am 6.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.