Pixel 11 Pro Fold: Das ist das neue Google-Smartphone – alles was zum Foldable bekannt ist (Specs & Galerie)

In gut zwei Monaten wird Google die Pixel 11-Smartphones vorstellen, die von einigen Nutzern bereits ersehnt werden – und das gilt nicht nur für die drei Grundmodelle der Standardlinie und Pro-Serie. Auch in diesem Jahr wird mit dem Pixel 11 Pro Fold wieder ein faltbares Smartphone geben, das sich in den letzten Wochen mehrfach bei Leakern gezeigt hat. Hier findet ihr alle Infos zum neuen Foldable.



Google wird mit Pixel 11 Pro Fold schon in wenigen Wochen den Nachfolger des recht erfolgreichen Pixel 10 Pro Fold vorstellen und kurz darauf auf den Markt bringen. Auch in diesem Jahr soll das Foldable wieder ein Bestandteil der Hauptserie sein und sich gemeinsam mit dem Pixel 11, dem Pixel 11 Pro und dem Pixel 11 Pro XL um die Gunst der Nutzer duellieren. Wir zeigen euch, was uns die Leaker in den letzten Wochen rund um das Foldable bereits verraten haben.

Die Pixel 11-Smartphones werfen ihre Schatten voraus, denn in dieser Woche gab es einen Schwung an Leaks, die uns Renderbilder und Informationen von allen drei Standardgeräten beschert haben. Aber auch das faltbare Smartphone, das Pixel 11 Pro Fold ist bereits bei den Leakern aufgeschlagen und zeigte sich von allen Seiten, in vielen Ansichten und mit ersten technischen Daten.

Pixel 11 Pro Fold Spezifikationen

Offizielle Bezeichnung: Google Pixel 11 Pro Fold

Innendisplay: 8 Zoll LTPO AMOLED

Außendisplay: 6,4 Zoll LTPO AMOLED

Displaydetails Innen: 2076×2160 OLED, 1–120 Hz, up to 2050 nits

Displaydetails Außen: 1080×2342 OLED, 60–120 Hz, up to 2450 nits

SoC: Tensor G6 ( alle Infos zum Tensor G6 )

( ) RAM: 12 Gigabyte / 16 Gigabyte

Speicher: 256 GB | 512 GB | 1024 GB

Akku: 4658 mAh

Abmessungen (offen): 155,2mm x 150,4mm x 4,8mm

Abmessungen (geschlossen): 155,2mm x 76mm x 10,1mm

Der wichtigste Punkt ist bei einem Foldable zunächst die Faltung selbst, denn trotz recht ähnlicher Gerätschaften gibt es unterschiedliche Konzepte. Google wird auch in diesem Jahr auf die klassische Buchfaltung setzen, die man schon seit der achten Generation mit dem Pixel Fold verfolgt. Auch die technischen Daten lassen eher kleinere Schritte vermuten, ähnlich wie es bei den Renderbildern der Fall ist. Schaut euch einmal an, wie das Pixel 11 Pro Fold aussehen soll.

















Beim Pixel 11 Pro Fold ist ein Blick auf den Kamerablock interessant, denn dieser soll etwas flacher ausfallen als beim Vorgänger Pixel 11 Pro Fold – das ist auch beim Standardgerät und dem Pro-Ableger laut den Leakern der Fall. Google scheint die Kameraleiste weiter verkleinern zu wollen, obwohl man dort möglicherweise noch den Effekt Pixel Glow unterbringen muss. Beim Foldable ist das aufgrund der enorm dünnen Einzelseiten vielleicht schwer umsetzbar, aber moderne Technologie macht einiges möglich.

Verkaufsstart und Preisgestaltung

Der Verkaufspreis des Pixel 11 Pro Fold dürfte wohl nach oben gehen, ähnlich wie wir das auch bei den anderen drei Smartphones erwarten. Denn relativ gesehen blieb der Preis zuletzt stabil und jetzt steht auch aufgrund der multiplen Techkrisen eine Steigerung vor der Tür. In welcher Höhe, wissen wir bisher noch nicht. Die Präsentation des Pixel 11 Pro Fold erwarten wir für etwa mitte August und den Verkaufsstart etwa zwei Wochen später, Ende August oder Anfang September.

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